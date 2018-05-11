5 способов справиться с ревностью

Не присваивайте

Когда мы говорим «мой», некоторые имеют ввиду значение «в собственности». Если мы ревнуем человека, то мы думаем, что нам решать, что и как он делает, говорит, живет. Будто он наша собака или попугайчик. В таком случае отношения становятся очень неприятными. Завышенные ожидания не сбываются, нас раздирает ревность и чувство, что все идет «не по плану». В таких случаях надо повторять себе как мантру очень простые слова: «он не моя собственность». Авось подействует, и ревность уйдет.

Не ждите

Как часто говорит Лабковский, «здоровая ситуация в семье — это когда муж знает, что если он изменит, домой он уже не вернется, его попросту не примут». Если же ваш любимый изменяет вам и возвращается домой, вызывая вашу ревность, но ничего более, то так будет продолжаться…всегда! Или пока вам не надоест. Он не поменяется, сколько бы вы ни ждали. Это его проблема, вряд ли вы сможете с этим что-то поделать. Аккуратно снимаем костюмчик жертвы и сжигаем его. Ревность — это верхушка айсберга, пришло время растопить его весь. Только помните: если вы не готовы, то ваш следующий мужчина будет вести себя точно также. Хотя вам, конечно, будет казаться, что «они совсем разные».

Не путайте

Иногда ревность возникает вовсе не из-за другой женщины. Ревность может разрушать вас изнутри, когда вы видите, что он в свое свободное время выбирает не вас. А, например, команду по регби, бывших сокурсников или едет на дачу, где любит побыть в одиночестве. В принципе, все перечисленные ситуации можно назвать вполне здоровыми, если он а) не избегает вас и б) у вас не случается приступов ревности. Если же вы ревнуете его к футбольному мячу или велосипеду, то вам надо идти к психологу. Эти признаки — явное проявление низкой самооценки и неверие в то, что вы можете быть кому-то интересны. Вы должны радоваться, что у вашей второй половины есть интересы, кроме вас. У вас нет? Пора их найти: иначе он потеряет интерес к вам.

Не загадывайте

В отношениях мне помогает одна мантра: «Если вы должны быть вместе — вы будете». Что бы ни случилось, куда бы не завела жизнь, она же может обратно свести тех, кому суждено состариться вместе. Ревнуй не ревнуй — абсолютно неважно. Так просто работает универсальный закон. Так зачем переживать? Визуально я представляю ревность примерно так: человек, покрасневший до иссиня-красного, с глазами на лоб, готовый рвать волосы на голове и топать ногами в бешенстве. Это явно стресс, и это вредит здоровью. Предлагаю заканчивать с ревностью. И начинать любить «здесь и сейчас».

Не останавливайтесь

Как мы уже поняли, ревность — это то, что присуще нам всем, но это не то, чем стоит гордиться. Лучше заниматься не самой ревностью, а понять истинную причину, почему она проявляется. Может, вы не уверены в человеке, за которого вышли замуж? А как у вас вообще с доверием к миру? Может, вас мучают страхи, что за вашей спиной происходит что-то, что вам может не понравиться? А зачем вам этот страх? И почему хочется все контролировать? А может, вы думаете, что это такое проявление любви? Любовь — это когда думаешь о другом человеке и о том, как ему будет лучше. Ревность — она про вас. Погуляйте в одиночестве минут двадцать, подумайте над этими вопросами: возможно, докопаетесь до сути.