Более 1 млн рублей штрафов заплатят недобросовестные продавцы меховых изделий в Москве 

Более 70-ти субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих торговлю меховыми изделиями на 49 торговых площадках, расположенных в крупных торговых центрах города, в том числе в ТЦ «Золотой Вавилон», «Новочеркизовский», «Принц плаза», «Спектр», «5 Авеню», «Коньково» было проверено в период с сентября 2017 года по апрель 2018 года сотрудниками Роспотребнадзора. Всего в ходе проверочных мероприятий на наличие маркировки товаров контрольными (индефикационными) знаками (КИЗ) было осмотрено порядка 4,6 тыс. меховых изделий. С нарушением обязательных требований к маркировке реализовывалось около 600 единиц меховых изделий, в том числе без маркировки КИЗ выявлено порядка 500 изделий. На нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны).
На данный момент приняты судебные решения по 26 административным делам о наложении административных штрафов в размере 1 млн 5 тыс. рублей и конфискации 408 меховых изделий на сумму 9 млн 683 тыс. рублей.
Контрольные мероприятия в отношении предприятий потребительского рынка, осуществляющих реализацию меховых изделий, проводятся в Москве на регулярной основе.
Так, Управление Роспотребнадзора по городу Москве осуществляет контроль по соблюдению субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими реализацию меховых изделий, требований по маркировке предметов одежды и прочих изделий из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками.
Данная работа находится на постоянном контроле Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Контроль и координация данной работы в Москве возложена на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Для справки: КИЗ — контрольный (идентификационный) знак. КиЗ — это бланк строгой отчетности с элементами защиты от подделки, содержащий встроенную радиочастотную метку. Они бывают вшивными, клеевыми, накладными. Меховые изделия должны содержать RFID-метки (RFID (Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация). Эти метки позволяют читать всю информацию о товаре благодаря сканеру, причем, даже с расстояния в десятки метров. Производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы мехового рынка России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии обязаны маркировать все меховые изделия, в том числе муфты, боа, галстуки, воротники, изделия с подкладкой из натурального меха. Каждый покупатель может вбить номер КИЗ своего мехового изделия на сайте налоговой службы и удостовериться в легальности (или нелегальности) приобретаемой шубы, а также получить информацию о виде меха, бренде, стране-производителе. Прочитать код можно также при помощи любого QR — считывателя, установленного на мобильное устройство. Налоговая разработала бесплатное приложение «Проверка товаров». Оно работает на платформе iOS и Android.