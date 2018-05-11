Более 1 млн рублей штрафов заплатят недобросовестные продавцы меховых изделий в Москве

Более 70-ти субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих торговлю меховыми изделиями на 49 торговых площадках, расположенных в крупных торговых центрах города, в том числе в ТЦ «Золотой Вавилон», «Новочеркизовский», «Принц плаза», «Спектр», «5 Авеню», «Коньково» было проверено в период с сентября 2017 года по апрель 2018 года сотрудниками Роспотребнадзора . Всего в ходе проверочных мероприятий на наличие маркировки товаров контрольными (индефикационными) знаками (КИЗ) было осмотрено порядка 4,6 тыс. меховых изделий. С нарушением обязательных требований к маркировке реализовывалось около 600 единиц меховых изделий, в том числе без маркировки КИЗ выявлено порядка 500 изделий. На нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны).

На данный момент приняты судебные решения по 26 административным делам о наложении административных штрафов в размере 1 млн 5 тыс. рублей и конфискации 408 меховых изделий на сумму 9 млн 683 тыс. рублей.

Контрольные мероприятия в отношении предприятий потребительского рынка, осуществляющих реализацию меховых изделий, проводятся в Москве на регулярной основе.

Так, Управление Роспотребнадзора по городу Москве осуществляет контроль по соблюдению субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими реализацию меховых изделий, требований по маркировке предметов одежды и прочих изделий из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками.

Данная работа находится на постоянном контроле Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Контроль и координация данной работы в Москве возложена на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.