Уроженка Архангельска умерла в США от передозировки наркотиков

В США умерла от передозировки наркотиками 18-летняя уроженка Архангельска Ольга Лангиль.

По сообщению федеральных СМИ, 26 марта Ольга познакомилась в баре во Флориде с 41-летним травматологом. Утром он обнаружил её в своей постели без признаков жизни.

Мужчина сам вызвал полицейских и дал признательнее показания. Как рассказал врач, в своём номере он предложил девушке на выбор разные виды наркотиков, но она решила попробовать все. После бурной ночи, по его словам, он сквозь сон слышал как Ольга храпела, но утром она уже была мертва.

Известно, что при обыске у травматолога нашли психотропные вещества и медицинская трубка для их введения. Родственники Ольги не верят, что она могла добровольно принять наркотики.

Известно, что девушка прилетела в США из России, чтобы построить карьеру модели.

Сейчас на её странице в Facebook висит запись, видимо, опубликованная ее родственниками. Они просят всех свидетелей, которые в тот день были на вечеринке в баре. Они просят их явиться в полицию, чтобы подтвердить или опровергнуть слова мужчины, о том, что девушка добровольно уехала с ним, и секс был по взаимному согласию.