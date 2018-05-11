«Внутри сплошной авангард»: в Астане открылась экомечеть в постмодернистском стиле с солнечными батареями

В столице Казахстана Астане открылась первая в стране мечеть, энергию для которой предоставляют размещенные рядом с ней солнечные батареи. Причем они производят энергию с избытком. А сама мечеть напоминает по форме цветок или алмаз.

"Стилистика этой мечети необычная. Я считаю, это такой постмодернистский стиль. Главная особенность — это зеленые технологии. Мечеть работает на солнечных батареях, себя обеспечивает и может даже выдавать электроэнергию для города", — цитирует

Tengrinews.kz 11 мая министра по делам религий и гражданского общества Дархана Калетаева. По его словам, конструкция храма не нарушает канонов религии.

"Это не первая мечеть в мире, конечно, их можно по пальцам пересчитать, но она как раз таки построена в русле современных новых технологий. Это в мире насущно. Во многих арабских странах строят экомечети", — отметил Калетаев.

Отметим, солнечные батареи производят в три раза больше энергии, требуемой для здания. «Мечеть очень теплая, мы сделали теплые полы, есть раздевалка, женский зал на втором этаже. Внутри использован современный дизайн, внутри сплошной авангард», — рассказали разработчики проекта.

Строительство было начато в 2016 году, отмечает

Today.kz. Здание действительно выполнено в стиле постмодернизма, с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Оно имеет сложную полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого составляет 26 метров. Внешне дизайн напоминает цветок и одновременно грани алмаза.

Главный архитектор Сагындык Джамбулатов рассказал, что проект защищали на градсовете шесть раз. «Они спрашивали, почему нетрадиционное здание. Потом в интернете начали обсуждать и говорить, что это какой-то космический корабль с пришельцами. Все, что угодно. Но мы все-таки добивались. Нам, авторам, очень хотелось сделать оригинальную мечеть. Согласовали с духовным управлением, и получилась светлая, белая мечеть с гранями», — пояснил архитектор.

"Посмотрите, вроде бы казахских орнаментов нет, но это казахское. Мы создаем новую казахскую авангардную архитектуру", — добавил автор. Высота минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра, он выполнен в виде «калама» — «священного пера».

Что касается средств на возведение авангардного строения,

пишет, что оно велось на благотворительные средства. Разработчики проекта кратко пояснили Tengrinews.kz, что «основной человек, который строил, он платил. Практически всегда это сборный проект и частные лица, крупные компании». Сумму потраченную на строительство, не называют.

В Казахстане действует 2600 мечетей, в Астане это девятая мечеть. Она расположена на территории района Сарыарка, по улице С-409.