Ещё
«Внутри сплошной авангард»: в Астане открылась экомечеть в постмодернистском стиле с солнечными батареями
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Внутри сплошной авангард»: в Астане открылась экомечеть в постмодернистском стиле с солнечными батареями 

Newsru.com 59 минут назад
Фото: Newsru.com
В столице Казахстана Астане открылась первая в стране мечеть, энергию для которой предоставляют размещенные рядом с ней солнечные батареи. Причем они производят энергию с избытком. А сама мечеть напоминает по форме цветок или алмаз.
"Стилистика этой мечети необычная. Я считаю, это такой постмодернистский стиль. Главная особенность — это зеленые технологии. Мечеть работает на солнечных батареях, себя обеспечивает и может даже выдавать электроэнергию для города", — цитирует
Tengrinews.kz  11 мая министра по делам религий и гражданского общества Дархана Калетаева. По его словам, конструкция храма не нарушает канонов религии.
"Это не первая мечеть в мире, конечно, их можно по пальцам пересчитать, но она как раз таки построена в русле современных новых технологий. Это в мире насущно. Во многих арабских странах строят экомечети", — отметил Калетаев.
Отметим, солнечные батареи производят в три раза больше энергии, требуемой для здания. «Мечеть очень теплая, мы сделали теплые полы, есть раздевалка, женский зал на втором этаже. Внутри использован современный дизайн, внутри сплошной авангард», — рассказали разработчики проекта.
Строительство было начато в 2016 году, отмечает
Today.kz. Здание действительно выполнено в стиле постмодернизма, с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Оно имеет сложную полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого составляет 26 метров. Внешне дизайн напоминает цветок и одновременно грани алмаза.
Главный архитектор Сагындык Джамбулатов рассказал, что проект защищали на градсовете шесть раз. «Они спрашивали, почему нетрадиционное здание. Потом в интернете начали обсуждать и говорить, что это какой-то космический корабль с пришельцами. Все, что угодно. Но мы все-таки добивались. Нам, авторам, очень хотелось сделать оригинальную мечеть. Согласовали с духовным управлением, и получилась светлая, белая мечеть с гранями», — пояснил архитектор.
"Посмотрите, вроде бы казахских орнаментов нет, но это казахское. Мы создаем новую казахскую авангардную архитектуру", — добавил автор. Высота минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра, он выполнен в виде «калама» — «священного пера».
Что касается средств на возведение авангардного строения,
Kazpravda.kz
пишет, что оно велось на благотворительные средства. Разработчики проекта кратко пояснили Tengrinews.kz, что «основной человек, который строил, он платил. Практически всегда это сборный проект и частные лица, крупные компании». Сумму потраченную на строительство, не называют.
В Казахстане действует 2600 мечетей, в Астане это девятая мечеть. Она расположена на территории района Сарыарка, по улице С-409.
Newsru.com: последние новости
В Судане 19-летнюю девушку, изнасилованную мужем после свадьбы, приговорили к казни за его убийство Эстонского астролога, предсказавшего крах СССР, обвинили в сексуальных домогательствах В Италии охранник убил жену-украинку вскоре после свадьбы и застрелился
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе154
Модель показала, как алкоголь разрушает тело16
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд3
Названы песни, которые слушают психопаты10
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»7
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение