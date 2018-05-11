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Как добиться идеального произношения: 4 эффективных совета
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Как добиться идеального произношения: 4 эффективных совета 

Harper’s Bazaar 44 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Что греха таить: можно сколько угодно зубрить грамматику, пополнять лексический запас, проделывать сотни упражнений во всех учебниках мира — но так и не чувствовать себя уверенно. Языковой порог никто не отменял: люди стесняются говорить на языке в том числе и потому, что не уверены в произношении. Предлагаем четыре отличных способа справиться с проблемой самостоятельно.
Первый совет — самый банальный, но при этом требующий времени (а потому сложно исполнимый). Постарайтесь хотя бы 15—20 минут в день слушать носителей языка: фильмы, радио, телешоу — подойдёт все. Старайтесь обращать внимание не только на то, как произносится то или иное слово, но и на движение губ.
Справились? Теперь попробуйте полностью скопировать минутную речь какого-нибудь из ведущих или актеров — с точности до каждой мелочи. Понимаем, со стороны все это может выглядеть немного диковато, но, поверьте, в данном случае игра точно стоит свеч. Кстати, в идеале при этом использовать зеркало — чтобы точно быть уверенным в том, что вы делаете все правильно.
Устраивайте себе фонетическую пятиминутку: медленно, по слогам произносите самые сложные слова. При этом держите тыльную сторону ладони под подбородком — это поможет контролировать каждый слог.
Что может быть хуже, чем просмотр видео с собственным участием? Разве что прослушивание своего голоса, записанного на диктофон. И тем не менее, постарайтесь потерпеть. Прочитайте любой текст вслух и затем внимательно изучите запись. Да, вы не эксперт-фонетист, и тем не менее точно сможете определить свои слабые стороны — особенно в том случае, если практикуетесь регулярно.
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