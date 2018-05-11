Пользователи раскритиковали преобразившуюся до неузнаваемости жену Преснякова

Алена Краснова в глазах многих являлась олицетворением сексуальности и стиля. На своей страничке в соцсети девушка радовала поклонников длинными ногами, стройной фигурой и соблазнительным бюстом.

Однако последние снимки юной жены Никиты Преснякова сбили подписчиков с толку. Новый образ Алены не всем пришелся по душе. Сексапильные наряды девушка сменила на свободные толстовки, вызвав подозрение, что беременна первенцем.

Кроме этого, Алена решила кардинально сменить цвет волос, перекрасив их в сиреневый цвет, а на зубы установила брекеты.

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Некоторые пользователи благосклонно отнеслась к изменениям во внешности Красновой, отметив, что она выглядит мило. Однако подавляющее большинство пришло в ужас. Подписчики не поняли, зачем жена Никиты Преснякова так себя изуродовала и пожалели ее мужа. Нашлись и шутники-любители комиксов, которые назвали Алену «женщиной с железной пастью», пишет сайт Dni.ru.