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Пользователи раскритиковали преобразившуюся до неузнаваемости жену Преснякова
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Пользователи раскритиковали преобразившуюся до неузнаваемости жену Преснякова 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Краснова в глазах многих являлась олицетворением сексуальности и стиля. На своей страничке в соцсети девушка радовала поклонников длинными ногами, стройной фигурой и соблазнительным бюстом.
Однако последние снимки юной жены Никиты Преснякова сбили подписчиков с толку. Новый образ Алены не всем пришелся по душе. Сексапильные наряды девушка сменила на свободные толстовки, вызвав подозрение, что беременна первенцем.
Кроме этого, Алена решила кардинально сменить цвет волос, перекрасив их в сиреневый цвет, а на зубы установила брекеты.
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Некоторые пользователи благосклонно отнеслась к изменениям во внешности Красновой, отметив, что она выглядит мило. Однако подавляющее большинство пришло в ужас. Подписчики не поняли, зачем жена Никиты Преснякова так себя изуродовала и пожалели ее мужа. Нашлись и шутники-любители комиксов, которые назвали Алену «женщиной с железной пастью», пишет сайт Dni.ru.
Отметим, что предметом жесткой критики из-за экспериментов с внешностью недавно стала Ольга Бузова. Поющая ведущая опубликовала ролик из салона красоты, где ей «рисовали» брови. Пользователи пришли в ужас от не накрашенной Ольги, которая ко всему прочему избавилась от наращенных волос. По их мнению, в таком виде звезда стала похожа на мужчину.
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