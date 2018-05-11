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Когда и как празднуют Троицу?
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Когда и как празднуют Троицу? 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Троица (Пятидесятница) — один из самых больших и красивых праздников в христианстве. Дата у него «плавающая», то есть меняется ежегодно. Отмечают Троицу на 50-й день после Пасхи.
В 2017 году День Святой Троицы празднуется 4 июня. Его ещё называют Сошествие Святого Духа, в православии этот день входит в число двунадесятых праздников. Дело в том, что согласно учению церкви, у Боги три испостаси: Отец, Сын и Святой Дух — отсюда и название праздника Троица. В православных храмах совершается красивая торжественная служба. Священник читает три специальных пространных молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся, о упокоении душ всех усопших (в том числе и «во аде держимых»). В это время все, включая священнослужителей, стоят на коленях — этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.
На Руси христианские праздники всегда тесно переплетались с народными традициями.
Пол храма и домов верующих в День Святой Троицы устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми ветвями, а цвет одежды — зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа. В целом праздники назывались «Зелёными святками».
Зелень символизируют в народной традиции на Троицу — жизнь. Украшая по традиции дома на Троицу ветвями, травами и цветами, люди выражают радость и благодарность Богу за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь. Троицын день особенно любят девушки. У славянских народов праздник Святой Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета. Девушки надевали самые лучшие свои наряды, нередко сшитые специально к этим праздникам. Повсеместно головы украшали венками из трав и цветов.
Девочки 7-12 лет ломали березовые ветки и украшали ними дом снаружи и изнутри. Затем дети шли в лес завивать березу: ее украшали лентами, бусами, цветами; ветви связывали попарно, заплетали в косу. Вокруг наряженной березы водили хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу.
После праздничной службы в церкви молодежь отправлялась развивать березу. Затем повторяли трапезу, снова водили хороводы и пели песни. Потом дерево срубали и с песнями носили по деревне. Часто березу могли пустить вниз по реке, считая, что дерево отдаст свою силу первым всходам в поле.
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