Китаянки замуж не торопятся

Современные китаянки, особенно образованные, не спешат связывать себя брачными узами, невзирая на давление семейства, национальные традиции и травлю в прессе. Так модерн вытесняет патриархат.

Любовь и лотосы

У Джека Лондона есть прелестная новелла «Слезы А Кима» про простого китайского кули, который разбогател на Гавайях. Сначала его устремления не отличались от устремлений богатого соотечественника. Он хотел воссоединиться с матерью и жениться на девушке с маленькими ножками. «Лотосами», как называют китайцы изуродованные бинтованием ножки девочек. Жена, которая не может сама передвигаться, — традиционно китайский символ преуспевания. Но денег А Кима хватило только на переезд матери. Та обосновалась в доме и установила патриархальные порядки, даже палкой колотила по праву матери сына-бизнесмена. Тот не возражал. Китаец обязан почитать мать. С годами А Ким стал еще богаче и мог позволить себе воспитанную по всем правилам китайскую жену, однако сердце его захватила другая, абсолютно неприемлемая, с точки зрения его матери, женщина. Во-первых, полукровка — наполовину китаянка, наполовину канадка, во-вторых, дважды вдова, в-третьих, носит европейское платье вместо штанов, как положено китаянке. Ноги, разумеется, не маленькие, а самые обыкновенные, ловко умеющие стоять на высоких каблуках. Но сердцу не прикажешь. Тут Джек Лондон рисует портрет китайца, которого любовь сделала поэтом: «Для нее он придумывал целые поэмы наименований, женщину он превращал в цветок, в философские абстракции совершенства и красоты. Для него одного из всех мужчин на свете она была Цветком Сливы, Тишиной Женственности, Цветком Блаженства, Лилией Луны, Совершенным Покоем. Бормоча эти сладостные имена любви, он слышал в них плеск ручейков, звон серебряных колокольчиков, благоухание олеандров и жасмина. Она была его поэмой о женщине, его поэтическим восторгом, духом о трех измерениях, его судьбой и счастьем, предначертанным ему еще до создания богами первого мужчины и первой женщины — богами, прихотью которых было создать всех мужчин и всех женщин для радости и горя». А Ким любил мать и был счастлив под ее палкой, как положено в старом мире. Но любил женщину из нового мира и не мог быть счастлив без нее. Он совершил переход от патриархата к модерну. Нечто подобное сейчас переживают образованные китаянки от Пекина до Шанхая.

Оставшиеся с носом

В традиционном Китае принято рано выдавать замуж дочек. В традиционном Китае приняты браки по сговору. В традиционном Китае есть понятие sheng nu, что в буквальном переводе означает «оставшиеся с носом». Даже сейчас в китайских городах существуют специальные «парки холостяков», где отчаявшиеся родители раздают нечто вроде рекламных листовок с фотографиями своих не сумевших завести семью отпрысков, в надежде подыскать подходящую партию. Там расписаны все брачные преимущества сыновей: диплом, зарплата, стоимость квартиры, машина, если есть. Дочери котируются по другим параметрам: рост, вес, воспитание, хорошая хозяйка, музыкант, возраст. Девушки с престижными дипломами и старше 27 лет на этой брачной ярмарке не пользуются популярностью. Слишком старые и слишком умные, полагают будущие тещи. Однако сами барышни так не считают. Все больше молодых женщин в Китае выбирают западную модель брачно-семейного поведения. Сначала образование и карьера, потом семья и дети. Тем более что демография на их стороне. Благодаря многолетней политике «одна семья — один ребенок» и патриархальному стремлению китайцев обязательно родить сына, сейчас в Китае на 100 девчонок, по статистике, 119 ребят. Так что холостякам уже трудно быть привередливыми.

Чему их учат семья и правительство

Правда, независимой и самостоятельной быть в Китае по-прежнему трудно. На девушек, не вступивших в брак в социально одобряемые сроки, давит семья, давит общество, давит правительство. Они становятся предметом обсуждений, сплетен и даже оскорблений. Они с разных сторон слышат идиотские вопросы: сколько вам лет? Почему еще не замужем? Давно пора, ведь молодость уже позади. Разве можно считать себя полноценной женщиной без мужа? Такую девушку вполне могут обозвать «привередливым отбросом». Давление социума дополняется давлением государства. Всекитайская женская федерация, которую отчего-то считают «феминистской», развернула в государственных СМИ кампанию против тех, кого они именуют «старыми девами», «никому не нужными женщинами». Таких самодостаточных девушек, как правило, обитательниц больших городов с престижными дипломами шельмуют как «неудачниц» и «нежеланных». Довольно типичной можно назвать статью под говорящим заголовком «Никому не нужные женщины не заслуживают нашей симпатии», а далее авторы переходят к прямым оскорблениям: «Симпатичным девушкам не требуется много образования, чтобы выйти замуж и стать членом богатой, влиятельной семьи. Но девушкам с ординарной внешностью или дурнушкам этого добиться трудно». Вот такая госпрограмма по принуждению к раннему вступлению в брак. Но молодые образованные китаянки не сдаются. Они живут в новом мире и могут диктовать правила, тем более что в Китае налицо дефицит невест.

Не такие уши!

Любовь А Кима завершилась свадьбой, но только после смерти матери. А до того она заставила сына написать иероглиф «жениться» и разобрала этот знак по частям: «…три знака — знак руки, уха и женщины… — Это великий замысел! Такова сущность брака. Таким некогда и был брак; и таким он всегда будет в моем доме. Рука мужчины берет за ухо женщину и вводит ее в дом, где она обязана повиноваться ему и его матери. Так вот и меня взял за ухо твой давно и почтенно скончавшийся отец. Я присмотрелась к твоей руке. Она не похожа на его руку. Я присмотрелась и к уху Ли Фаа. Тебе никогда не удастся повести ее за ухо. Не такие у нее уши». А Ким женился на возлюбленной. Он был уже обитателем нового мира. Гражданками нового мира стали молодые образованные китаянки. Они будут строить свою жизнь и свою семью по собственным законам, невзирая на давление общества и госпрограммы по стимулированию ранних браков. Они уже не будут старорежимными покорными женами. Не такие у них уши!