В Судане 19-летнюю девушку, изнасилованную мужем после свадьбы, приговорили к казни за его убийство

Суд африканского государства Судан вынес 10 мая суровый приговор молодой женщине, которую признали виновной в убийстве супруга. Осужденная утверждает, что действовала в целях самообороны после того, как муж при содействии родственников изнасиловал ее сразу после свадьбы.

Суданская Фемида назначила 19-летней подсудимой Нуре Хусейн наказание в виде смертной казни, передает Reuters

Из рассказа Хусейн следует, что отец, когда ей было еще 16 лет, стал выдавать девушку замуж за ее кузена. Не желая вступать в этот брак, Нура сбежала из дома и три года пряталась у одного из своих родственников. В апреле 2018 года отец Хусейн передал ей обещание не понуждать больше дочь к свадьбе.

Поверив отцу, Нура вернулась в отчий дом, но обещание оказалось обманом. После насильственного бракосочетания Хусейн отказалась ложиться в одну постель с новоиспеченным мужем. Однако на шестой день медового месяца супруг изнасиловал Нуру в присутствии трех его родственников-мужчин. Они не только наблюдали за происходящим, но и держали Хусейн, чтобы она не могла сопротивляться.

На следующий день муж вновь попытался изнасиловать Нуру. Тогда она схватила нож и нанесла злоумышленнику смертельную рану.

Суд шариата признал девушку виновной в убийстве и приговорил к казни через повешение. Примечательно, что именно на таком наказании настаивали родственники Нуры со стороны мужа.

"В соответствии с законами шариата семья мужа может требовать выплаты денежной компенсации или смертной казни (для жены-убийцы). Они выбрали смертную казнь", — сказал активист движения «Молодежь Африки» Бадр Элдин Салах, следивший за ходом разбирательства и посещавший судебные заседания.

ООН. Теперь у адвокатов Хусейн есть 15 дней на обжалование приговора. Юристы намерены подать апелляцию. Однако Салах считает, что для спасения Нуры Хусейн необходима поддержка со стороны международного сообщества и таких влиятельных организаций как Африканский союз, ЕС

Судан занимает 165-ю строчку из 188 в рейтинге гендерного неравенства, составленном ООН. Дискриминация женщин проявляется в сферах образования, медицины, реализации политических прав и при трудоустройстве. Так называемое «брачное изнасилование» (брак по принуждению) и выдача замуж несовершеннолетних не являются преступлением в Судане, который населяют преимущественно мусульмане.

Местный закон допускает брак с девочкой, если она достигла половой зрелости. А опекун может взять в жены 10-летнюю подопечную, если получит разрешение суда. Каждая третья суданская женщина была выдана замуж до достижения 18 лет, утверждают эксперты структуры UN Women ("ООН-Женщины"). Эта организация, созданная внутри ООН всего восемь лет назад, занимается проблемами гендерного неравенства и эмансипации женщин.

В рамках общественной кампании в защиту Нуры Хусейн на платформах Change.org и Avaaz.com появились соответствующие петиции. Они собрали уже десятки тысяч подписей.

А правозащитные организации, в частности Equality Now, обратились к президенту Судана Омару аль-Баширу с просьбой помиловать Хусейн, поскольку решение суда нарушает действующую в стране Конституцию, а также нормы международного права.

"Нура — жертва, а не преступник", — говорит директор Equality Now Ясмин Хасан. По его словам, во многих странах таких женщин не только не наказывают, но и помогают им пройти реабилитацию и справиться с последствиями психологических травм.