Сплетни — это не для мужчин?

Посиделки вышли на редкость приятными. Даже слишком с учетом того, что среди собравшихся было слишком много персонажей, напичканных образованием, избалованных туристическими впечатлениями и не обремененных детьми. Пошумели по поводу новостей (мрак), обрисовали гуманитарные перспективы (еще мрачнее) и перешли к обсуждению личной жизни тех, кого давно не видели. Образованность, избалованность и необремененность сразу сдали позиции, и разговор пошел в более расслабленном русле. «А он?» — «А она?» — «Да ладно!»

Когда кости всех близких и едва знакомых людей были основательно перемыты, на помощь пришли знаменитости. Дамы с университетским образованием, оказывается, в курсе проделок Ольги Бузовой, а мужчины, умеющие смотреть на окружающих с весьма неглупым выражением лица, знают, что происходит с Андреем Малаховым . Были, конечно, и радостные моменты. Одна девушка попросила просветить ее по поводу персоны Прохора Шаляпина и после короткого ликбеза пришла в состояние шока и трепета. Наверное, так бывает с людьми, которые открывают для себя новый мир. Однако вердикт, с которым дама покидала вечеринку, уже вверг в шок и трепет меня. «Ох, как весело, — хихикнула она. — Оказывается, мужчины такие сплетники!».

Какой ужас! Она серьезно? Сплетничать — не по-мужски? Это же сексизм чистой воды! И, между прочим, я, как и некоторые мои приятели, пытаюсь с ним бороться. Вот недавно я сидел в компании медиаколлег, и один сотрудник большого печатного дома рассказал, как в условиях современного мира нужно выбирать снимки звездных девушек для обложек. Исходя из требований большого международного начальства, с глянцевой страницы на вас должна смотреть личность, а никак не сексуальный объект. И мы с этим согласились. Что делать, погуляли и хватит, в феминизме нет ничего плохого, и вообще пора бы и нам женщину-президента. И вдруг мужчины-сплетники! Так может показаться, что и в своей колонке я тоже сплетничаю, а это уже слишком.

Именно перед началом сезона мини-юбок, курортных романов и прочих глупостей, которые иногда мешают воспринимать женщину как личность, хочется расставить акценты. Мы тоже имеем право на сплетни, если уж все рубятся за равноправие. Тем не менее сплетничают женщины, а мужчины просто обмениваются информацией. Также следует добавить, что сами сплетни интересуют только женщин. Мужчинам интересна жизнь людей. И вот с такой теоретической базой я могу с невероятным достоинством разглагольствовать здесь на самые недостойные темы.