Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: «Нам отводили всего три недели»

Эмили Ратажковски

26-летняя Эмили Ратажковски, ставшая героиней июньского номера журнала Marie Claire , в интервью изданию рассказала о том, как общественность отреагировала на известие о ее замужестве, почему она считает массовые акции протестов глупостью и что для нее значит феминизм.

О браке

После того как я вышла замуж, люди стали делать прогнозы относительно того, сколько продлится мой брак. Они отводили нам три недели. Никто всерьез не воспринимает женщин и их выбор, особенно если эти женщины для них специфичны и выходят замуж не так, как это принято, нетрадиционным образом (напомним, что Эмили вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда через три месяца после начала их романа, чем шокировала своих поклонников. — Прим. ред.).

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

О карьере в Голливуде

Я всегда относилась к этому очень серьезно. Мне есть, что доказать, и это мало связано с моими актерскими способностями или внешними данными. Речь шла о том, чтобы меня воспринимали всерьез, и я никогда не относилась к этому легкомысленно.

О феминизме

Мы живем в патриархальном мире, где царит женоненавистничество. Женщин рассматривают сквозь призму мужского взгляда. Но если их это устраивает и делает счастливыми, должны ли они испытывать за это вину? Я не знаю ответ. Свобода выбора — вот в чем заключается феминизм. Делай, что хочешь!

О политике