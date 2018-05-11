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Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: «Нам отводили всего три недели»
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Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: «Нам отводили всего три недели» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эмили Ратажковски
26-летняя Эмили Ратажковски, ставшая героиней июньского номера журнала Marie Claire, в интервью изданию рассказала о том, как общественность отреагировала на известие о ее замужестве, почему она считает массовые акции протестов глупостью и что для нее значит феминизм.
О браке
После того как я вышла замуж, люди стали делать прогнозы относительно того, сколько продлится мой брак. Они отводили нам три недели. Никто всерьез не воспринимает женщин и их выбор, особенно если эти женщины для них специфичны и выходят замуж не так, как это принято, нетрадиционным образом (напомним, что Эмили вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда через три месяца после начала их романа, чем шокировала своих поклонников. — Прим. ред.).
Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом
О карьере в Голливуде
Я всегда относилась к этому очень серьезно. Мне есть, что доказать, и это мало связано с моими актерскими способностями или внешними данными. Речь шла о том, чтобы меня воспринимали всерьез, и я никогда не относилась к этому легкомысленно.
О феминизме
Мы живем в патриархальном мире, где царит женоненавистничество. Женщин рассматривают сквозь призму мужского взгляда. Но если их это устраивает и делает счастливыми, должны ли они испытывать за это вину? Я не знаю ответ. Свобода выбора — вот в чем заключается феминизм. Делай, что хочешь!
О политике
Я придерживаюсь лево-радикальных взглядов и надеялась, что с приходом к власти Трампа начнется радикализация. Я видела много людей в розовых шляпах (таким образом граждане США выражали протест против политики Дональда Трампа. — Прим. ред.), которые публиковали фото в своих Instagram и думали, что они сделали что-то важное для мира. Но, думаю, что это неправда. Я борюсь с ярлыком «активист», потому что в принципе борюсь с тем, что значит активизм в 2018 году в целом.
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