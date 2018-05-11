Ещё
X-Fit показал к лету новую программу тренировок X-Total Smart. Ее можно делать где угодно
Далее:
Читайте также:
Ещё

X-Fit показал к лету новую программу тренировок X-Total Smart. Ее можно делать где угодно 

PlayboyRussia.com 58 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
В преддверии сезона отпусков сеть фитнес-клубов X-Fit запустила новую авторскую программу X-Total Smart. Ее можно делать где угодно.
Автором тренинга выступил один из ведущих экспертов-методистов сети X-Fit, координатор групповых программ Руслан Панов.
Фото X-Fit  Программу X-Total Smart можно выполнять где угодно, поскольку все упражнения выполняются без дополнительного оборудования с весом собственного тела и рассчитаны на любой уровень подготовки.
«Многие наши клиенты на протяжении многих месяцев ходят в фитнес-клуб и готовят тело к лету, чтобы показать себя на пляже в лучшей форме. Но далеко не всем потом удается поддерживать этот эффект на протяжении всего лета. С нашей новой программой вы сможете тренироваться на пляже, на даче, дома, приглашать присоединиться к вам семью и друзей. Это главный лайфхак этого лета, чтобы сохранить свое тело подтянутым», — рассказал Панов.
Комплекс упражнений начинается с плечевых мостов и планок, затем отдельно дается нагрузка на пресс, на руки, а далее, благодаря разнообразным приседам, прорабатываются ягодичные мышцы.
Также в программу входит и кардио. Каждое упражнение выполняется с прогрессией, а количество сетов зависит от целей тренирующегося. Благодаря правильному распределению работы мышц, на первый взгляд простой комплекс по своей эффективности не уступает полноценной часовой тренировке в зале.
Интенсивность и график занятий зависит от целей и задач каждого отдельного человека, однако оптимальный режим для поддержания тонуса тела — 2-3 раза в неделю.
PlayboyRussia.com: последние новости
«Я был в очень темных местах»: Райан Рейнольдс рассказал о своей тревожности Интим нарушен: гифка с пандами стала новым мемом о неудачном спаривании Порвите это немедленно: появились джинсы, на 90 процентов состоящие из дырок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе172
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Модель показала, как алкоголь разрушает тело19
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд5
Названы песни, которые слушают психопаты10
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение