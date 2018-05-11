X-Fit показал к лету новую программу тренировок X-Total Smart. Ее можно делать где угодно

В преддверии сезона отпусков сеть фитнес-клубов X-Fit запустила новую авторскую программу X-Total Smart. Ее можно делать где угодно.

Автором тренинга выступил один из ведущих экспертов-методистов сети X-Fit, координатор групповых программ Руслан Панов.

Фото X-Fit Программу X-Total Smart можно выполнять где угодно, поскольку все упражнения выполняются без дополнительного оборудования с весом собственного тела и рассчитаны на любой уровень подготовки.

«Многие наши клиенты на протяжении многих месяцев ходят в фитнес-клуб и готовят тело к лету, чтобы показать себя на пляже в лучшей форме. Но далеко не всем потом удается поддерживать этот эффект на протяжении всего лета. С нашей новой программой вы сможете тренироваться на пляже, на даче, дома, приглашать присоединиться к вам семью и друзей. Это главный лайфхак этого лета, чтобы сохранить свое тело подтянутым», — рассказал Панов.

Комплекс упражнений начинается с плечевых мостов и планок, затем отдельно дается нагрузка на пресс, на руки, а далее, благодаря разнообразным приседам, прорабатываются ягодичные мышцы.

Также в программу входит и кардио. Каждое упражнение выполняется с прогрессией, а количество сетов зависит от целей тренирующегося. Благодаря правильному распределению работы мышц, на первый взгляд простой комплекс по своей эффективности не уступает полноценной часовой тренировке в зале.

Интенсивность и график занятий зависит от целей и задач каждого отдельного человека, однако оптимальный режим для поддержания тонуса тела — 2-3 раза в неделю.