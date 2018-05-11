Ещё
Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды? 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
14.05.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды?»
Роспотребнадзор уже в июне 2018 года может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зелёным будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Жёлтым цветом — продукты, содержащие в своём составе заменители. А красный предназначен для продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. Данный проект получил название «Светофор». По итогам опроса ВЦИОМ, было выявлено, что в поддержку этого проекта высказалось 82% респондентов.
• Как маркировка повлияет на стоимость продуктов?
• Кто и как будет маркировать импортные продукты питания?
• Как именно будет выглядеть маркировка, размещаемая на продуктах питания?
• Как определить достоверность маркировки продуктов?
Участники пресс-конференции: — Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт; — Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян; — Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков; — Председатель Союза потребителей Российской Федерации Пётр Шелищ; Приглашены: — Представитель от Роспотребнадзора.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Минсельхоз: В России – избыточное потребление хлебных продуктов Трагедии пластической хирургии: Почему красота требует жертв? Австралиец установил новый рекорд сборки кубика Рубика
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе172
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Модель показала, как алкоголь разрушает тело19
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд5
Названы песни, которые слушают психопаты10
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение