Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды?

Роспотребнадзор уже в июне 2018 года может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зелёным будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Жёлтым цветом — продукты, содержащие в своём составе заменители. А красный предназначен для продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. Данный проект получил название «Светофор». По итогам опроса ВЦИОМ , было выявлено, что в поддержку этого проекта высказалось 82% респондентов.

• Как маркировка повлияет на стоимость продуктов?

• Кто и как будет маркировать импортные продукты питания?

• Как именно будет выглядеть маркировка, размещаемая на продуктах питания?

• Как определить достоверность маркировки продуктов?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.