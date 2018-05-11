Самарцы решат судьбу рекламы со слоганом «Сделаем это по-быстрому» 

Региональное управление ФАС разместило у себя на сайте соцопрос. По его результатам станет ясно, что делать с рекламой, вызвавшей сомнения антимонопольной службы. Речь идёт о слогане «Сделаем это по-быстрому», рекламирующем высокоскоростную чистку кондиционеров. «40 минут за 1450 рублей» — указано на щите. И все бы ничего, только авторы задумки проиллюстрировали текст фотографией полураздетых мужчины и женщины. Антимонопольная служба усомнилась в нравственном аспекте подобного креатива и разместила соцопрос. В частности, жителей Самары просят ответить, способна ли такая реклама подменять истинные семейные ценности, пропагандируя «продажные» отношения между мужчиной и женщиной. Интересуют представителей УФАС и ассоциации, которые вызывает эта фраза, а также уместность использования подобной картинки на улицах города. Кроме того, самарцы должны решить, может ли такая реклама оказать негативное воздействие на формирование нравственных ценностей у детей и подростков.
Фото: УФАС по Самарской области