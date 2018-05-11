Ещё
Самарцы решат судьбу рекламы со слоганом «Сделаем это по-быстрому»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самарцы решат судьбу рекламы со слоганом «Сделаем это по-быстрому» 

ТРК Губерния 54 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Региональное управление ФАС разместило у себя на сайте соцопрос. По его результатам станет ясно, что делать с рекламой, вызвавшей сомнения антимонопольной службы. Речь идёт о слогане «Сделаем это по-быстрому», рекламирующем высокоскоростную чистку кондиционеров. «40 минут за 1450 рублей» — указано на щите. И все бы ничего, только авторы задумки проиллюстрировали текст фотографией полураздетых мужчины и женщины. Антимонопольная служба усомнилась в нравственном аспекте подобного креатива и разместила соцопрос. В частности, жителей Самары просят ответить, способна ли такая реклама подменять истинные семейные ценности, пропагандируя «продажные» отношения между мужчиной и женщиной. Интересуют представителей УФАС и ассоциации, которые вызывает эта фраза, а также уместность использования подобной картинки на улицах города. Кроме того, самарцы должны решить, может ли такая реклама оказать негативное воздействие на формирование нравственных ценностей у детей и подростков.
Фото: УФАС по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
Нашлась мать заблудившегося в Самаре малыша "Большие Дизайн-выходные" пройдут в Самаре Создатель сайта президента РФ приедет в Самару на "Дизайн-выходные"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе172
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Модель показала, как алкоголь разрушает тело19
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд5
Названы песни, которые слушают психопаты10
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение