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СМИ: свадебным подарком Макрона некурящему принцу Гарри может стать зажигалка в стиле Джеймса Бонда
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СМИ: свадебным подарком Макрона некурящему принцу Гарри может стать зажигалка в стиле Джеймса Бонда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Французский президент Эммануэль Макрон в качестве подарка на свадьбу принцу Гарри может выбрать элитную зажигалку агента 007 бренда ST Dupont, сообщило издание Daily Mail.
При этом ранее сообщалось, что герцог в преддверии свадьбы решил бросить курить и начал вести здоровый образ жизни, но Макрон, похоже, пропустил эту новость.
Эту информацию 10 мая обнародовал французский бренд ST Dupont объявив, что их подарочный набор в стилистике Джеймса Бонда будет официальным свадебным подарком Макрона принцу Гарри. Правда, через несколько часов они взяли свои слова обратно, сообщив что решение о подарке окончательно не принято.
Эксклюзивный подарочный набор включает в себя зажигалку агента 007, резак для сигар, а также ручки и запонки.
При этом сами молодожены призывают направить средства, предусмотренные на подарки, на благотворительность. Соответствующее заявление в прошлом месяце опубликовал Кенсингтонский Дворец.
Пара лично выбрала несколько благотворительных организаций, в которые можно направить средства. Это в том числе компании, занимающиеся расширением прав и возможностей женщин, сохранением окружающей среды, решающие проблемы бездомных, а также организации по борьбе с ВИЧ.
Восковая фигура будущей жены принца Гарри Меган Маркл выставлена в экспозиции музея Мадам Тюссо. Ее создание приурочено к свадьбе пары, которая состоится 19 мая.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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