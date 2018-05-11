Почему для женщин вход в православный храм только с покрытой головой

Христианские традиции предписывают женщинам входить в храм с покрытой головой. Однако сейчас это касается лишь русской православной церкви . Например, в греческие соборы верующие женщины входят без головных уборов.

Библия

О том, что женщины, принявшие христианство, во время молитвы должны покрывать свою голову платком, говорится в Евангелие от апостола Павла: «…Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая, ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается… (…) Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?»

В этом послании апостол Павел доступно изложил для коринфян объяснение этого правила: «…Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа…» Соответственно, покрывая голову платком, женщина-христианка признает главенство мужа и придерживается установленного порядка — принимает Господа через мужчину своего, и чтит его, как созданного по образу и подобию Бога.

Апостольское послание

Как известно, поучение апостола Павла о том, что женщины во время молитвы должны покрывать голову, относится к разделу «послания жителям города Коринфа». В середине первого века апостол прибыл в этот приморский полис из Афин и нашел там первую христианскую общину. Однако, в остальном, это был все ещё языческий город Римской империи.

«Библейский Энциклопедический Словарь Эрика Нюстрема» сообщает, что в первых веках нашей эры в Коринфе находился один из крупных то время действующих храмов Афродиты. Служительницами культа этой языческой богини были ритуальные блудницы, вступая с которыми в интимную связь, любой человек совершал акт поклонения Афродите. Отличительным знаком всех этих жриц — блудниц была обритая на лысо голова.

Между тем, историки, исследующие Библию предполагают, что девочки, переданные в служение языческой богине ещё в детстве, в дальнейшем могли слышать проповеди апостола Павла и принять их. Но обратившись в христианскую религию и общину, понятно, что эти женщины все равно ещё долго физически оставались безволосыми.

И теперь напутствие святого Павла «…если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается…» говорит несколько о другом. Обращаться в молитвах к Христу, когда на тебе отметина блудницы — постыдно и перед людьми и перед Богом. Именно поэтому апостол рекомендовал покрывать голову всем женщинам, без исключения, а «…если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется…». Ведь все женщины, в том числе и покаявшиеся в своих грехах, равны перед Богом и любимы им одинаково.

Греческая традиция

В греческих православных храмах можно наблюдать, что женщины всегда молятся с непокрытой головой. Входя в церковь все, независимо от пола и возраста, даже если имеют на голове шляпы, снимают их. Правда, эта традиция не столь древняя, она существует не более двух веков и имеет отношение к национально-освободительной борьбе греков с турецким владычеством.

В первой четверти XIX века Греция попала под власть Османской империи и всем женщинам предписывалось появляться на улицах и в общественных местах в хиджабах, даже если они не были мусульманками.

Греческие женщины, как и мужчины, протестовали против насильственной исламизации и по ночам посещали христианские богослужения. При этом гречанки снимали ненавистные им турецие платки в знак свободы во Христе.

С того времени это стало важной религиозно-национальной традицией. А что касается послания апостола Павла относительно покрытия женской головы, то греческие священники указывают на тот факт, что нигде в Евангелие не указано, что женщинам запрещается входить в храм без головного убора. А значит, гречанки ничем не нарушают религиозные правила.

Русская женщина и её головной убор

В России, со времен распространения «Домостроя» — сборника советов и наставлений русского человека по общественным, семейным и религиозным вопросам XV века, сохраняется традиция, когда «…не муж создан для жены, но жена для мужа…» Православная христианка, даже если она не состоит в браке, входит в храм с покрытой головой. Таким образом, она демонстрирует свои скромность и смирение.

Однако, русские православные священники в последнее время все чаще утверждают, что наличие головного убора у женщины в храме — её личное дело и законное право демонстрировать свое отношение к многовековым религиозным традициям. И пусть лучше женщина войдет в храм без платка и с искренней любовью обратится к Богу, чем не переступит порога храма вообще.