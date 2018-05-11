Патриарх предложил создать церковные приюты для женщин в каждой епархии

«В каждой епархии есть женщины, которые нуждаются в поддержке, это одинокие женщины. И не только те, которые отказались делать аборт и родили младенца, и идти им некуда, или они подвергаются какому-то несправедливому давлению со стороны родственников. Есть и другие жизненные обстоятельства, когда женщине некуда идти. Вот церковь должна открыть свои двери и помогать таким женщинам», — сказал Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Он отметил, что в 2011 году в Церкви был всего один подобный приют, сейчас их уже 53.

По словам патриарха, создание приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должно стать одним из приоритетов социальной работы Церкви. Он добавил, что такой центр должен появиться в каждой епархии.