Техники, которым можно обучиться за 10 минут, чтобы изменить свою жизнь

Многие из нас постоянно страдают от недостатка времени: работа, учеба, домашние задания детей, дела по хозяйству — и вот, к 23:00 вы падаете в кровать в состоянии выжатого лимона. С помощью приведенных ниже техник вы сможете поменять (или хотя бы попробовать поменять) свою жизнь, а научиться этим полезным вещам можно всего за несколько минут.

1. Скорочтение

Вы наверняка читаете книги, но поскольку времени на чтение вечно не хватает, на чтение одной книги может уйти месяц, а то и больше. Попробуйте скачать приложение с аудиокнигами и слушать книгу на увеличенной в три раза скорости. Эксперты считают, что на то, чтобы привыкнуть к новой скорости прослушивания, мозгу человека требуется всего десять минут.

2. Техника Pomodoro

Техника Pomodoro, также известная как «метод помидора», была предложена итальянским специалистом по тайм-менеджменту Франческо Чирилло. По его мнению, лучшее средство от прокрастинации — разделить ваши дневные задачи на интервалы длительностью 25 минут каждый. Это позволяет максимально сконцентрироваться на конкретном занятии и не отвлекаться на посторонние дела. Кстати, свое название эта техника получила потому, что в качестве своего «помощника» Чирилло использовал таймер в виде томата.

3. Недельное планирование

«Мои цели и задачи превыше всего» — вот девиз этой техники. Суть в том, что вы планируете свои дела на неделю вперед и по максимуму следуете написанному плану. Таким образом, вам будет проще не отвлекаться на чужие нужды и выполнять поставленные задачи в срок.

4. Техника запоминания

Эксперты советуют думать о своем мозге, как о компьютерных папках, заполненных информацией. А если вы что-то не можете вспомнить, то вы просто не положили это в папку или сохранили не туда. Необходимо максимально сфокусироваться на собственной концентрации и проверить свою способность вспоминать. Тренируйтесь, используя блокнот, карандаш и ластик.

5. Осознание своей ответственности

Зачастую много сил и времени отнимает поиск причин неудачи того или иного проекта. Не надо выяснять, почему случилось так, а не иначе, например, вы вышли за рамки бюджета. Просто возьмите ответственность на себя и решите возникшую проблему, ведь так вам будет гораздо проще двигаться дальше, как в бизнесе, так и в других видах деятельности.

6. Разделение задач

Бывает так, что в вашем списке задач появляются все новые и новые, а времени на то, чтобы выполнить их все разом, просто нет. В итоге некоторые дела откладываются в долгий ящик, если не забываются вообще. Очень эффективным решение в таком случае будет разделение задач на критические — те, которые нужно решить немедленно, и важные — которые могут подождать. Так вы не упустите из вида главное и не забудете про второстепенное.

7. Улучшение производительности

Вместо того, чтобы постоянно думать о конечном результате и повышать свою максимальную производительность, попробуйте улучшить свои промежуточные результаты и среднюю производительность. Именно в этом состоит основная идея философии элитных разумов спортивного психолога Стэна Бикхема, на изучение которой у вас уйдет буквально пять минут.

8. Временное блокирование

Для того, чтобы не отвлекаться от самых важных дел, в результате чего они откладываются на завтра, можно применить технику временного блокирования. Например, вы определяете час в своем расписании, в течение которого будете отвечать на письма, и еще один час — на необходимые звонки. Эксперты считают особенно эффективным разделение всего дня на временные сегменты.

9. Медитация

Этой технике можно обучиться за каких-то десять минут и потом пользоваться ей всю жизнь. Медитация помогает успокоиться и повысить продуктивность деятельности. Воспользуйтесь сайтом YouTube и научитесь правильно медитировать — результат не заставит себя ждать.

10. Разминка

Для тех, кто устает от постоянного печатания на компьютере, существуют специальные упражнения. Прежде всего, это потягивание плеч и запястий. Такая разминка займет всего 5-10 минут в день и при этом поможет избежать болей в спине и руках и сбрасывать напряжение.

По материалам hr-portal.ru Фото: hr-portal.ru