Гениальные полезные хитрости, которые привели в восторг миллионы людей

Небольшие уловки могут значительно упростить вашу жизнь. Ничего особенного делать и знать не нужно: посмотрите на эту подборку лайфхаков, которая восхитила своей простотой и гениальностью миллионы людей.

Каждый знает, как опасно держать стакан с любым напитком рядом с книгой или ноутбуком. Тем не менее, отказаться от привычки сложно — вы не поверите, сколько техники погибло именно от перевернувшегося стакана. Решение проблемы элементарно: используйте трубочку и пищевую пленку.

А что делать с запутанными проводами, которые так раздражают? Нет проблем, используйте обычные бельевые прищепки. Надоело вставлять USB-штекер неправильной стороной? Выход есть — пометьте одну сторону лаком.

Кстати, похудеть к лету тоже можно благодаря лайфхакам. Вот здесь мы собрали 5 лучших и быстрых способов привести себя в форму за максимально короткий срок.