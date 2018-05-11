Дурное семя. Знаменитости, стыдящиеся своих родственников

У знаменитостей Голливуда всегда идеальная внешность и даже тяжело представить, что среди и близких родственников есть неудачники, которые выглядят довольно паршиво. Некоторые из звезд предпочитают не упоминать на публике о своих родственниках, ведь им за них стыдно.