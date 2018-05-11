Хлоя Грин чуть не бросила Джереми Микса перед свадьбой

Роман наследницы бизнес-империи Topshop Хлои Грин и самого красивого преступника Джереми Микса близится к кульминации в виде свадьбы, но в самый разгар приготовлений к торжественному событию Джереми удалось крупно провиниться перед своей беременной возлюбленной. Причиной тому, как это часто бывает, послужила дурацкая и довольно неловкая ситуация: Хлоя зашла в комнату как раз в тот момент, когда Джереми разглядывал снимки своей бывшей супруги Мелиссы — как он клялся и божился, только ради того, чтобы затем удалить их. Все бы ничего, но снимки были интимного характера… Поэтому первой реакцией Хлои была ярость, а за ней последовал оглушительный скандал, в ходе которого девушка даже предложила партнеру собрать вещи и идти на все четыре стороны — хоть к Мелиссе, хоть куда-либо еще.

Но только, судя по всему, Джереми куда лучше знает подход к своей женщине, чем она думала. Всеми правдами и неправдами Миксу удалось успокоить рассвирепевшую Хлою и убедить ее в том, что единственная любовь, которая у него теперь есть, только она. А что касается снимков… Конфликт был окончательно исчерпан, когда Джереми в присутствии Хлои удалил злополучные фотографии, еще раз доказав девушке, что прошлое для него осталось в прошлом (включая восьмилетний брак). Должно быть, Мелисса здорово повеселилась, когда узнала об этом инциденте… Хотя времени для веселья у нее сейчас почти нет: бракоразводный процесс с Джереми вышел на заключительную стадию, а он торопится еще и ради того, чтобы свадьба с Хлоей могла состояться как можно скорее.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите