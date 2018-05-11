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Владислав Демин борется с трудностями загородной жизни
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Владислав Демин борется с трудностями загородной жизни 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Владислав Демин столкнулся с проблемой обустраивания собственного приусадебного участка. Актер живет в большом доме на Ильинском шоссе, рядом с Рублевкой. Поэтому для него дом — это по сути еще и дача. И, конечно, он вместе с супругой Анжелой и шестилетней дочкой решил облагородить территорию. Однако все оказалось не так просто.
«Мы, по сути, недавно заехали в этот дом. Это только первый сезон, мы даже траву не посеяли. Осенью я купил чернозем, завез траву, говорят, что будет расти хорошо. Ну, не знаю. Трава, кстати, необычная — она жидкая. Ее распыляешь, она ложится ровным слоем. Трава находится в такой субстанции, что это не позволяет птицам выклевать ее, а жукам — съесть. У меня был вариант купить рулоны, но это слишком дорого и слишком просто. А смысл: постелил — и сразу футбольное поле? Нет», — рассказал актер.
Впрочем, одной только травой сложности в дачном вопросе у артиста не закончились. Теперь он выясняет информацию по поводу посадки можжевельника, которым Владислав также решил украсить участок.
«Посадил можжевельник, но из 15 кустов выжили только семь. Я планировал вырубить те, которые не выжили, чтобы оставить больше влаги остальным. Впрочем, недавно мне одна знакомая рассказала, что можно просто пролить хорошо можжевельники. Купить шланг, проколоть в нем дырки, разложить вдоль кустов и проливать в сутки по пять часов, а затем пробрызгать специальными средствами, в том числе от пожелтения. Говорят, уже сейчас надо начинать и делать так все лето. Надеюсь, удастся что-то сохранить», — поделился дачными премудростями актер.
Кстати, в доме артиста живет еще и кошка, а ребенка помогает иногда воспитывать мама супруги, которая приезжает из другого города. «Я счастливый мужчина в женском царстве», — признается Демин.
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