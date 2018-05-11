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Невзоров объяснил страсть Волочковой к шпагатам
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Невзоров объяснил страсть Волочковой к шпагатам 

WomanHit.ru 47 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем выпуске своей авторской программы на радио «Эхо Москвы» известный российский репортер, телеведущий, публицист Александр Невзоров озадачил своих слушателей предположением относительно поведения звезды русского балета и светских хроник Анастасии Волочковой.
Известно, что уже не первый год она славится своими шпагатами, фотографии которых регулярно выставляет в соцсетях. Проанализировав это стремление, журналист сделал весьма неожиданный вывод, сравнив па артистки с действиями изнасилованной самки гиббона: в случае непреднамеренной, а нередко насильственной, связи с самцами другого вида, например, павианами, животное похожим образом избавляется от зуда и нежелательного семени.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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