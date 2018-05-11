Как выглядят девушки до и после своего увлечения феминизмом

Феминизм не сдаёт своих позиций. Мир накрывает уже третья волна и диктует свои законы моды, поведения и отношений между людьми. Интернет-издание Ebaum’s World опубликовало фотографии, которые показывают, как изменились девушки после увлечения феминизмом. Да, эти снимки полностью подтверждают стереотипы о том, что феминистки — это эпатажные, коротко стриженные дамы с татуировками и небритыми ногами. Но посмотреть на них очень любопытно.

Многие из этих перевоплощений настолько поразительны, что в них сложно поверить, однако мы-то с вами знаем, как сильно может поменять человека похудение или набор веса, употребление наркотиков или отказ от алкоголя, появление в семье ребёнка, искусный макияж и даже поза на фотографии.