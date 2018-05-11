В липецкой Госавтоинспекции открыта сенсорная комната «Линия жизни»

С идеей создания на базе УМВД России по области специализированного помещения, предназначенного для профилактики дорожно-транспортных происшествий и травматизма, выступило ведомственное управление по работе с личным составом, которую поддержала Госавтоинспекция

енсорная комната «Линия жизни» призвана упрочить правосознание сотрудников правоохранительных органов, студентов профильных учебных заведений, курсантов автошкол. Необходимо, чтобы каждый ее посетитель вышел убежденным сторонником простой мысли — дорога не терпит легкомыслия и пренебрежения к управлению транспортными средствами.

В отличие от других методов обучения, где основной акцент воздействия приходится на убеждение, используемый здесь метод погружения в значительной мере опирается на внушение. Ведь главное — «достучаться» до сознания каждого участника проводимых краш-курсов, воздействуя на эмоциональное восприятие увиденного, заставить серьезно задуматься о том, от чего зависит его жизнь, судьба его близких, всех участников дорожного движения.

Сенсорная комната «Линия жизни» оборудованная в комплексе УГИБДД будет работать в постоянном режиме и с краш-курсами в ней смогут познакомиться тысячи посетителей.