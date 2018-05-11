Стало известно, кто печёт самый вкусный хлеб в Орле

В администрации Орловской области сегодня, 11 мая, прошло награждение победителей смотра качества хлебобулочных изделий «Орловское Качество — 2018».

Орловские товаропроизводители представили свои изделия на выставке в фойе малого зала администрации, сообщает пресс-служба правительства региона. По результатам конкурса были награждены руководители 12 предприятий области.

«Лучшим хлебопекарным предприятием» стало АО «Орловский хлебокомбинат», на втором месте — ООО «Ливенский хлебокомбинат» филиал ОАО «Орелоблхлеб», третье место заняло ООО Мценский хлебокомбинат филиал ОАО «Орелоблхлеб».

В номинации «Хлебобулочные изделия на зерновой основе» победил хлеб «Зёрнышко» Орловского хлебокомбината. На втором месте ООО «Мценский хлебокомбинат» филиал ОАО «Орелоблхлеб» за хлеб «Зерновой европейский». Третье досталось ООО «Лента» за хлеб зерновой «Идеальная фигура».

В номинации «Выбор потребителя» Дипломом и Кубком за 1 место наградили ООО «Ливенская сдоба» за сдобу «Выборгская новая». Второе место заняло ООО «Сдобный двор» за хлеб «Заварной». Бронзовым призером в этой номинации стало ООО «Орловский хлебокомбинат „Юность“ за Хлеб „Рижский новый“.

Победителем в номинации „Инновации в хлебопечении“ стал Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева за лепешку ржаную „Нахальный фрукт“. Второе место занял ООО „Колпнянский хлебозавод“ за хлеб „Гречневый“. Дипломом и Кубком за 3 место наградили ООО „Сдобный двор“ за хлеб „Полезный“.

Победу в номинации „Хлебобулочные изделия на отрубной основе“ одержал Болховский хлебокомбинат за „Хлебцы деревенские“. Второе место досталось Орловскому хлебокомбинату за „Батон с отрубями“ и на третьем Мценский хлебокомбинат филиал ОАО „Орелоблхлеб“ за „Батон с пшеничными отрубями“.

В номинации „Верность традициям“ первое место разделили ООО „Ливны — хлеб“ за Батон „Осенний“ и АО „Орловский хлебокомбинат“ за Батончик „Чайный“. Второе место присудили АО Корпорация „ГРИНН“ гипермаркет „ЛИНИЯ — 1“ за пирог „Открытый“ и ООО „Орловский хлебокомбинат „Юность“ за „Хлеб орловский новый“. На третьем месте — ООО „Колпнянский хлебокомбинат“ с хлебом заварной „Яровой“ и ООО „Болховский хлебокомбинат“ с хлебом „Болховский“.

В номинации „Хлебобулочные изделия с йодосодержащими ингредиентами“ победителем признано ООО „Колпнянский хлебозавод“ за хлебобулочные изделия „Умница“. Награды за 2 место получил „Орловский хлебокомбинат“ за хлебобулочные изделия „Умница“. 3 место присудили ООО „Болховский хлебокомбинат“ за хлебобулочные изделия „Умница“.

Кубком за оригинальное кулинарное изделие награждено ООО „ЛЕНТА“ за „Горбушку с копченой курицей весовую“.