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Жители Новороссийска ищут дом для вороны, которая зовет маму
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Жители Новороссийска ищут дом для вороны, которая зовет маму 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Жители Новороссийска ищут хозяев ручной вороны, которая ворует тапочки, зовет маму и мяукает, пугая окрестных котов. Об этом сообщила ТАСС жительница города Олеся Мирная, которая ухаживала за птицей последние дни.
"Она прилетела недели полторы назад, прижилась у нас во дворе: мы ее кормим регулярно, она это поняла, очень любит сыр, ест котлеты и кашу, которую мы варим для котов. Ночует на ветках дерева или на заборе. Очень умная птица — все понимает, кушает с рук, позволяет гладить пяточки и клюв, но в руки не дается", — рассказала собеседница.
Она уточнила, что ворона явно была домашней. «Хвост подрезан — видимо, специально, чтобы не улетала; хотя сейчас с дома на дом перелетает спокойно — у нас по одному-два этажа, невысоко. Вороны ее не воспринимают никак, и она их сама боится, явно не умеет жить в стае. Еще она умеет разговаривать, говорит слова „мама“ и „Наташа“, научилась мяукать почти по-кошачьи, гоняет котов — сначала они на нее впятером охотились, а теперь, кажется, она их быстрее выживет», — пояснила Мирная.
По ее словам, сейчас для птицы пытаются найти дом. Она не всегда может позаботиться о себе, иногда хулиганит (например, может утащить и спрятать тапочки), залетает в другие дворы, не боится ни людей, ни собак. Из-за этого приютившая ворону семья опасается, что с ней может что-то случиться.
Сейчас удалось найти девушку, которая уже держит ворона. Она согласилась забрать птицу, пока для той ищут хозяев, теперь задача — поймать ворону.
Как пишет новороссийская «Наша газета», ворон и воронов в южном городе иногда держат в качестве домашних питомцев. Например, недавно по Новороссийску были расклеены объявления о пропаже ворона Бори, которого птенцом на обочине дороги подобрала, выходила и поселила в офисе жительница города. Спустя четыре дня измотанную птицу нашли дети и позвонили хозяйке ворона. Сейчас газета помогает искать хозяев вороны, поселившейся у семьи Мирной.
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