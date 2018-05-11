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Знаменитости, которые утверждают, что видели призраков
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Знаменитости, которые утверждают, что видели призраков 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Леди Гага
Иногда нам кажется, что Леди Гага сама существо инопланетное. Однако певица утверждает, что это не так: она самая обычная женщина и к чертовщине относится с опаской. Например, во время одного из своих концертов в Лондоне певица пригласила на площадку охотников за привидениями, чтобы те проверили обстановку. Только после того, как все призраки были пойманы (если, конечно, они вообще там были), Гага начала выступление.
Райан Гослинг
Детство Райана Гослинга прошло в доме с привидениями (не завидуем!). Актер утверждает, что регулярно встречался с призраками, но боялся кому-то об этом рассказать. «Они меня часто пугали, но я боялся сказать об этом родителям, ведь они их не видели. Я уже даже привык к их присутствию. А потом в какой-то момент одного из них увидела мама. Только тогда я рассказал эту историю. После этого мы сразу же переехали», — вспоминал Райан в одном из интервью. Прямо не история, а сюжет для фильма ужасов получается.
Майли Сайрус
Майли Сайрус так же, как и другие герои нашей подборки, верит во все паранормальное. Более того, в загашнике певицы есть пара историй о привидениях. Однажды в разговоре с журналистами британского Elle она призналась, что, когда жила в своей лондонской квартире, видела маленького мальчика-призрака, который сидел на раковине и болтал ногами.
«Когда я увидела его, то даже побоялась принять душ. Он смотрел на меня, болтал ногами и силой мысли включал и выключал воду в кране. Я даже думала, что уже начинаю сходить с ума. Но оказалось, что мама с сестрой его тоже видели. Наша семья после этого приняла решение переехать», — поделилась Майли.
Kesha
В своих откровениях по поводу опыта общения с потусторонним миром Кеша зашла дальше всех. Как-то раз звезда заявила, что у нее был секс (!) с привидением. «Я не знаю его имя! Это был призрак! Я открылась для него», — вспоминала она позже в интервью. Надеемся, у певицы просто разыгралась фантазия, а то как-то жутковато становится…
Селена Гомес
Селена Гомес призраков уже не боится: певица скачала себе приложение, которое помогает их отлавливать (надеемся, оно называется не Pokemon GO), и теперь спит спокойно. «Возможно, привидения и сами их используют. Почему бы и нет», — предположила звезда в разговоре с телеведущим Джимми Фэллоном. Селена, не будь так наивна, мы за тебя переживаем!
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