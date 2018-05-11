Воронежцам рассказали, как распознать «липовые» семена и рассаду

Россельхознадзор советует смотреть перечень в Интернете.

После затяжной весны воронежцы азартно играют в «садово-огородную лотерею». На рынках прилавки зазеленели и расцвели — активизировались продавцы рассады, саженцев и семян. И горожане опять готовятся пожинать совсем не то, что посеют.

Какими будут клумба или сад, судят лишь по картинкам. Документов, подтверждающих, что в ассортименте именно указанные сорта, у продавцов нет, выяснил Россельхознадзор. Цветочные тренды сезона — розы пионовидные и чайно-гибридные. Правда, этот торговец признаётся — без бирок и бутонов их тоже не отличит. Уверяет, всё выращивает сам. На 40 сотках сразу 80 сортов. В их чистоте инспекторы сомневаются и штрафуют. Парадокс, но на то, как покупаются на картинки и потом растят «липу» жалуются и сами торговцы: — Выращивала капусту «Тобиа», а выросла у меня «Клеома». О-па. Переживаем. Но мы никому не предъявим претензии. А зачем? — А к вам предъявляют претензии? — Нет, к нам не могут предъявить, потому что мы никого не обманываем. У меня целая куча стоит дельфиниумов, у меня смылись названия на этих дельфиниумах, я их не выношу. Я вынесу только с цветком.

Любителям овощей с грядки веселей — одни названия семян чего стоят. В ассортименте томаты «богата и пузата хата». Весь простор рекламной фантазии — в огурцах. Встречаются на прилавках зелёные и в разной степени пупырчатые «Зятёк», «Тёща», «Муравей», «Кузнечик» и «Мурашка». Их покупать можно — сорта числятся в реестре селекционных достижений. Значит, испытания прошли. А вот того же «Китайского холодоустойчивого» в природе нет. Проверить несложно. Перечень в Интернете регулярно обновляется. Россельхознадзор советует смотреть срок годности — у семян он только год. О качестве товара на пачке говорят ещё адрес производителя и ГОСТ. Инспекторы рассказывают, если семена не взошли, это ещё полбеды. — Присылала женщина нам видео. Она посеяла что-то там около 50 соток моркови, а выросла вообще непонятная трава. У нас очень много уже заявлений, обращений о том, что семян очень много встречается поддельных. Мало того, что хорошо, если они просто поддельные, без каких-то там добавок, ГМО и так далее. Потому что всё это может привести к каким-то уже плохим последствиям, — пояснила госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области Светлана Полухина.