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4-летнего египтянина оправдали по делу о сексуальных домогательствах в начальной школе
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4-летнего египтянина оправдали по делу о сексуальных домогательствах в начальной школе 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Странные события развивались в провинции Бухейра Египта.
4-летний ученик начальной школы поцеловал свою одноклассницу.
Отец девочки пришел в ярость. Беседа с родителями ребенка лишь раззадорила его и он направился в суд защищать честь своей девочки.
Мужчина добивался привлечения 4-летнего мальчика к ответственности, квалифицируя его деяния, как сексуальное домогательство.
Суд первой инстанции счел обвинения ничтожными, пояснив, что рассмотрение таких дел не входит в юрисдикцию.
Вердикт пришлось выносить вышестоящей инстанции.
Судебное заседание проходило в городе Хоуш-Иса.
Мальчика признали невиновным. Как пишет русская служба BBC, у заявителя есть серьезные разногласия по целому ряду вопросов с бабушкой обвиняемого ученика, которая работает в школьном совете.
Интересно отметить, как за ходом этого процесса следили активные пользователи социальных сетей. История стала настолько же резонансной, насколько она и курьезная. Приведем комментарии из Facebook:
— Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе.
— Какими бессмысленными вопросами занят коллективный разум египтян.
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