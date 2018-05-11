4-летнего египтянина оправдали по делу о сексуальных домогательствах в начальной школе

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Странные события развивались в провинции Бухейра Египта.

4-летний ученик начальной школы поцеловал свою одноклассницу.

Отец девочки пришел в ярость. Беседа с родителями ребенка лишь раззадорила его и он направился в суд защищать честь своей девочки.

Мужчина добивался привлечения 4-летнего мальчика к ответственности, квалифицируя его деяния, как сексуальное домогательство.

Суд первой инстанции счел обвинения ничтожными, пояснив, что рассмотрение таких дел не входит в юрисдикцию.

Вердикт пришлось выносить вышестоящей инстанции.

Судебное заседание проходило в городе Хоуш-Иса.

Мальчика признали невиновным. Как пишет русская служба BBC , у заявителя есть серьезные разногласия по целому ряду вопросов с бабушкой обвиняемого ученика, которая работает в школьном совете.

Интересно отметить, как за ходом этого процесса следили активные пользователи социальных сетей. История стала настолько же резонансной, насколько она и курьезная. Приведем комментарии из Facebook:

— Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе.

— Какими бессмысленными вопросами занят коллективный разум египтян.