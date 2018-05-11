10 качеств, которыми может похвастаться не каждый мужчина

Да, редкий представитель сильного пола готов похвалиться тем, что ни один из этих недостатков ему незнаком и несвойственен. С другой стороны, если такой герой и найдется — а не зануда ли он?

Одеваться по погоде. Встретить одновременно мужчину в пуховике и мужчину в шортах — не такая уж и редкость. Особенно если живете рядом с общежитием, полным холостяков.

Стирать так, чтобы при стирке ни одна вещь не пострадала. Закинуть в машинку красный шерстяной свитер вместе с вашей белой хлопковой блузкой? Да запросто!

Позаботиться о себе, если простыли. Не часто встретишь мужчину, который готовит себе полоскание для горла по три раза в день и ставит горчичники.

Сидеть в транспорте, занимая примерно столько пространства, сколько занимала бы женщина той же комплекции. Вы понимаете, что мы имеем в виду: очаровательную манеру некоторых ребят устроиться на сиденье, расставив ноги практически «на шпагат».

Как следует выражать свои чувства. Как часто ему не удается сформулировать, что он ощущает, или удается, но не вовремя: когда вы собираетесь на работу или лет двадцать спустя: «Ты знаешь, я тогда так испугался…» Или: «А ведь я был так в тебя влюблен…»

Ждать, когда еда остынет. Опять обжегся? Подожди пять минут, суп только что с плиты!

Выбирать носки под цвет брюк. Самые хитрые просто покупают все черное, чтобы не промахнуться.

Покупать хорошо сидящие джинсы (и вообще одежду по фигуре). Не каждому удается объяснить, что штаны не должны висеть мешком и под ними не должно угадываться дедушкиных кальсон.

Терпеливо относиться к тому, что женщинам нужно больше времени на сборы. Ведь понятно же: чем больше женщину торопить, тем сильнее она будет нервничать, стрелки нарисует несимметрично, колготки зацепит, останется недовольной своей прической — и все придется начинать заново.

Относиться с пониманием и сочувствием к особенностям женского организма и всему, что с этим связано. Тем больше мы ценим заботливых и понимающих мужчин, которые поддержат что во время беременности, что во время ежемесячных трудностей.