Сизифов труд: как понять, что пора сменить работу

Ожидаете пятницу уже в понедельник? Испытываете полное безразличие ко всему происходящему, нет удовлетворения от работы? Это первые звоночки, которые указывают вам на то, что вы делаете что-то не то. А если при мысли о работе начинает болеть голова, садится голос, портится настроение — на лицо все признаки психосоматического расстройства.

Причин этому может быть много: работа не соответствует вашему психотипу, вы не получили должность, на которую рассчитывали, или же просто могли переутомиться и выгореть.

Начните с самоанализа

Возьмите лист бумаги, разделите его пополам и напишите в левой колонке плюсы, сюда относится все, что привело вас на эту работу, вспомните каждую мелочь, которая способствовала принятию решения. Например, это может быть хорошая зарплата, офис рядом с домом. В правой половине опишите все возможные минусы, которыми вы пренебрегли, соглашаясь на работу. Например, большая текучка, ненормированный рабочий день, постоянный стресс.

На втором листе напишите абсолютно все плюсы и минусы своего места работы, учитывая свой опыт в компании.

Вы эмоционально поработали, отложите эти листки на день. С утра за чашечкой кофе возьмите первый лист, посмотрите на него свежим взглядом, цветным фломастером отметьте то, что являлось ключевым фактором при принятии решения, отмечаем те, что зацепили эмоционально и рационально. Тоже самое проделываем со вторым листком. Любой этап, действие, событие нашей жизни имеет начало, реализацию и завершение. Вы когда-то выбрали эту работу, приобрели благодаря ей многие навыки, знания.

Прежде чем искать «дело своей жизни», надо завершить данный этап. Посмотрите со стороны на свою настоящую работу, все ли вы сделали, что могли. Что вы предприняли, чтобы работа вновь стала интересной? Все ли свои навыки и компетенции вы использовали? Вы приобрели опыт в компании, узнали много нюансов взаимоотношений изнутри, воспользуйтесь этим, создайте и предложите проект, который будет интересен руководству и внесет новые краски в вашу деятельность. Во-первых, вы получите положительный импульс —создание идеи. Во-вторых, будете уходить из компании с чувством завершенности.

Как найти свое дело

Человеческая неудовлетворенность — двигатель прогресса и саморазвития. Особенно это касается женщин. Спонтанно купили новую блузку, дома примерили ее с разными юбками и брюками, но оказалось, что она вам вовсе не подходит под гардероб, значит надо искать «ту самую» снова. Аналогично происходят попытки найти свое собственное дело.

Руководствуясь эмоциями, вы решили бросить офис и начать заниматься созданием мультяшных кукол или консультировать дам на тему «как стать счастливой за тридцать дней». Творчество захлестывает, а ресурсы и риски не просчитаны, и довольно скоро наступает состояние неудовлетворенности. Почему? Все очень просто. Любое дело необходимо начинать с описания четкой концепции и бизнес-плана.

Попробуйте составить аналогичную подробную таблицу с плюсами и минусами. По каждой своей идее расписываем все плюсы и минусы, далее ранжируем их от 1 до 10 и смотрим на результат. Если минусы перетягивают, не торопитесь, отложите это в сторону.

Есть еще один важный вопрос, на который вы должны себе честно ответить: для чего я хочу начать свой бизнес? У меня есть качества предпринимателя и я уверена в том, что все получится или я кому-то хочу доказать, что могу раскрутить свой бизнес? Или я берусь за это, потому что не могу найти новую работу? А может вам просто надоело трудиться под чьим-то руководством?

Пока нет определенности, для чего вам это надо, лучше начать свое дело параллельно с основной работой.

Саму идею для бизнеса найти не сложно: вам не нравятся те или иные услуги или товар, у вас интересное хобби, вот вам целое поле для создания собственной качественной услуги или продукции. Лет пятнадцать назад одна знакомая открыла салон красоты, потому что долго не могла найти стоящего парикмахера, и ее саму всегда тянуло к творчеству. Как истинный финансист к созданию бизнеса она подошла во всеоружии — выучилась на парикмахера, чтобы посмотреть «кухню» изнутри, плюс обрести новую профессию, и просчитала все возможные риски. Серьезность подхода и творческая составляющая позволили ей не только найти и привлечь хороших мастеров, но и обучать молодых и создать дополнительные интересные услуги для клиентов.

Парадоксально, но если молодежь ищет новое место работы раз в год-полтора, то это воспринимается как карьерные устремления, если женщина 35+ меняет работу с такой же периодичностью, то она зарабатывает репутацию бегунка, и HR-специалист начинает копаться в ее личных качествах. Это одна из причин, почему женщины уходят в свой бизнес. Мужчины же в большинстве своем заняты собственным статусом и крайне редко готовы проститься с насиженным креслом. Они очень сильно привыкают к нему, поэтому даже имея заманчивые предложения, боятся кардинальных изменений.

Неважно сколько вам лет, какой у вас статус, если вы отважились поменять жизнь и найти «свое дело», нужно пройти несколько шагов:

1. Найти конкретную цель и понять, для чего вам это нужно.

2. Проанализировать все плюсы и минусы и рассчитать риски.

3. Понять, как вы будете реализовывать задуманное.

4. Четко визуализировать результат.

Дело ради дела — это не бизнес, а увлечение, но если у вас есть предпринимательская жилка, то стоит рискнуть.

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