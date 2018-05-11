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Опоздавший на работу москвич судится с магазином, где он заблудился в обед
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Опоздавший на работу москвич судится с магазином, где он заблудился в обед 

Ридус 49 минут назад
Москвич подал в суд на мебельный магазин, в котором он якобы заблудился во время обеденного перерыва и в результате опоздал на работу.
По информации телеканала «360», мужчина трудится недалеко от магазина мебели. Во время перерыва на обед он решил зайти туда и присмотреть мебель домой.
Он планировал пробыть в здании около 45 минут — в соответствии с трудовым законодательством России. Однако в итоге мужчина «провел там против своей воли» полтора часа, из-за чего опоздал на работу.
Работодатель пригрозил уволить москвича, тогда тот обратился в суд, чтобы ему компенсировали «моральный ущерб».
Он требует у мебельного магазина, в котором якобы отсутствуют указатели и другая навигация, 300 тысяч рублей.
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