Опоздавший на работу москвич судится с магазином, где он заблудился в обед

Москвич подал в суд на мебельный магазин, в котором он якобы заблудился во время обеденного перерыва и в результате опоздал на работу.

По информации телеканала «360», мужчина трудится недалеко от магазина мебели. Во время перерыва на обед он решил зайти туда и присмотреть мебель домой.

Он планировал пробыть в здании около 45 минут — в соответствии с трудовым законодательством России. Однако в итоге мужчина «провел там против своей воли» полтора часа, из-за чего опоздал на работу.

Работодатель пригрозил уволить москвича, тогда тот обратился в суд, чтобы ему компенсировали «моральный ущерб».

Он требует у мебельного магазина, в котором якобы отсутствуют указатели и другая навигация, 300 тысяч рублей.