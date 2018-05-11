Императорские парки. Как изменится усадьба Ольденбургских под Воронежем

Проект озеленения представил президент Ассоциации арбористов Великобритании. Аллеи, ротонды, фонтаны и фруктовые рощи — на территории Дворцового комплекса Ольденбургских разобьют парк с поистине имперским размахом. Проект озеленения представил президент Ассоциации арбористов Великобритании. А областные власти только в этом году выделили на работы 100 млн рублей. Для усадьбы Ольденбургских зарубежные гости — обычное дело. Всё больше туристов приезжают посмотреть на статный европейский замок в воронежской глубинке. Но этот визит — рабочий. Главный садовод Великобритании Яго Кин даёт ценные советы, как придать окружающей территории лоск императорских парков. — Это будет скорее европейский сад, нежели британский. Мы знаем, что здесь жила семья с немецким происхождением, поэтому и стиль будет менее формальным. Парк будет регулярным и в то же время привлекательным, — пояснил президент Ассоциации арбористов Великобритании Яго Кин.

Территория позади замка сейчас больше напоминает строительную площадку, а не место прогулок царских особ. Именно отсюда планируют начать ландшафтные дизайнеры. Их проект — это ассорти идей и форм. Круглый фонтан напоминает летнюю королевскую резиденцию на юге Англии, квадратные клумбы — Летний сад в Санкт-Петербурге, а свободный стиль посадок — Ораниенбаум. Всё это окружено не просто газоном, а ковром из цветов и трав в русском пейзажном стиле. Дизайнеры обещают, что он будет эффектно смотреться даже зимой, покрытый инеем. Усадьба для Ольденбургских была своеобразной дачей. Они приезжали сюда либо поздней весной, либо осенью, когда крестьяне собирали урожай и делали сахар. Эту любопытную подробность решили обыграть и ландшафтные дизайнеры. В нижнем парке посадят фруктовые деревья и даже разобьют небольшие огороды с овощами. Какими были клумбы и аллеи при Ольденбургских можно увидеть на архивных снимках. В объектив попало далеко не всё, но заметно, что местами парк был почти диким, и, пожалуй, уступал в размахе нынешнему проекту.