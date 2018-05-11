Топ-10 ужасов советской стоматологии

Наверняка бывало так, что ваши любимые мама или дедушка наотрез отказывались идти к даже к самому лучшему стоматологу. Да и у вас тоже нет-нет да мелькнет пугающее воспоминание про зубоврачебные ужасы, которые вы застали в детстве или юности, ведь еще в 90-е было немало стоматологов, которые работали со старыми, советскими материалами и методиками. Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru Юлия Клоуда, окинув взглядом эти ностальгические воспоминания, составила топ-10 самых запоминающихся стоматологических кошмаров.

Бормашина по-советски Наука и промышленность СССР успешно справились с полетом человека в космос, но перед созданием стоматологической бормашины оказались бессильны. Конструкция этого адского агрегата была предложена в 20-е годы 21 века и с тех пор практически не менялась! А зачем? Ременная передача при сверлении зуба — это же вершина зубоврачебного искусства! Может, вы даже помните, как вибрировали вместе с креслом, бормашинкой и держащим ее стоматологом, причем работала она с таким звуком, словно внутри нее стоял авиационный двигатель, и возникало чувство, что машинка или сейчас взлетит, или взорвется. При этом весь пар, так сказать, уходил в свисток: это пыточное устройство работало на таких низких оборотах, что коэффициент полезного действия стремился практически к нулю. Лечить зубы с помощью сего устройства было мало того, что больно, так еще и очень долго.

Буровые работы в зубных недрах Из-за крайне низкого КПД советский стоматолог сверлил ваш зуб долго и упорно, как бурильщик — особо твердую горную породу. Однако дело было еще и в том, что какие-либо продвинутые методы диагностики (типа микроскопического исследования каналов зуба) попросту отсутствовали. Даже рентгена чаще всего не было! Сделать снимок зуба сегодня — простейшая процедура, а тогда она была чем-то из области фантастики. Поэтому, чтобы посмотреть, а что же делается там внутри, установить пломбу или провести любую другую процедуру, врачу приходилось высверливать немало здоровых тканей зуба. Не говоря уже о том, что само сверло разносило зубные ткани, как слон — посудную лавку, а потому спустя некоторое время после установки пломбы зуб мог попросту развалиться.

Цементный калейдоскоп Но врач все-таки досверливал ваш зуб до победного конца, хотя после часа в стоматологическом кресле вы на это уже не надеялись, а лишь мечтали выползти живым из кабинета. Убрав сверло, доктор принимался за пломбу — точнее, за укладку цемента в зияющую дыру. Никакого светоотверждения — 2-3 часа не есть-не пить, пока не само не затвердеет. Эти недоброй памяти пломбы химического отверждения отличались поистине «фантастическим» качеством. Мало того, что они могли самостоятельно покинуть зуб в любой (как правило, наиболее неподходящий) момент! Мало того, что все эти пломбы были разного оттенка, который и близко не совпадал с тоном зубной эмали! Такие цементные шедевры были попросту бесполезны, т.к. их невозможно было отполировать. А потому шершавая поверхность успешно собирала на себя весь зубной налет, в результате чего со временем вокруг этих пломб снова возникал кариес. К тому же они не обладали настолько герметичным сцеплением, как их светоотверждаемые сестры, а потому и под цементными пломбами кариес жил и процветал, пока зуб окончательно не разрушался.

Тебе не больно, Харламов! Именно под таким девизом проходило лечение зубов в советских стоматологиях. Закаливание несгибаемого боевого духа, формирование у пациентов нечеловеческой выносливости и полного бесстрашия перед лицом любой опасности — видимо, такие цели стояли перед стоматологами тех лет. Почему? А потому, что, во-первых, в СССР практически не производились стоматологические иглы и шприцы! Это, конечно, может шокировать тех, кому повезло первый раз прийти в современную стоматологию, где шприц и большой выбор обезболивающих — давно уже привычная картина. Но, во-вторых, ведь и самих препаратов для зубной анальгезии почти не было! Максимум, что вам мог предложить крайне недовольный вашей душевной слабостью врач — это новокаин, на который нередко случалась аллергия. И наконец, в-третьих — диагностики, как мы помним, почти не было. Для понимания, чтобы же там происходит с вашим нервом или зубом, стоматологу нужна была реакция пациента. Так что вопли попросту заменяли рентгенологичекое исследование. Дешево и сердито!

Мышьяк — друг стоматолога И все же иногда силы пациентской воли и яростных криков врача: «Прекратите орать, вам же не больно!» — было недостаточно. Если воспалялся нерв, то приходилось использовать мышьяк, который добрый доктор засовывал в дыру, просверленную с таким трудом, чтобы за несколько дней убить нерв. Однако мышьяк — это самый натуральный клеточный яд с наклонностями серийного убийцы: он уничтожал не только нерв, но еще и слизистые ткани, и даже ткани челюсти. Особенно если вам не удавалось попасть на прием к врачу спустя 2-3 дня. Но даже если вы приходили вовремя, мышьяк все равно успевал нанести зубу непоправимый вред, и после такого лечения зуб довольно быстро приходил в полную негодность.

Цвет стоматологов — красный Нет, мы сейчас не о брызгах крови, мы о резорцин-формалине, что придавал зубам розово— красный цвет, который потрясал до глубины души всех зарубежных стоматологов, когда к ним на прием приходили эмигранты из СССР. Западные зубные врачи такого не видели никогда и с трудом могли понять, как вообще можно было додуматься до такой методики. Суть ее заключалась в том, что за отсутствием нормальных методов лечения, зуб пропитывали резорцин-формалином, дабы прикончить всякую патогенную бактерию, которая резвилась в недрах зуба. Но это вещество — такой же клеточный яд, как и мышьяк. Резорциновый зуб становился хрупким, как стекло, и быстро разрушался. Перелечить такие зубы было нельзя — только вымыть весь формалин и накрыть коронкой.

Лакшери по-советски золотые зубы До сих пор в некоторых странах Средней Азии золотые зубы являются признаком высокого статуса и большого достатка. Но сейчас на зуб можно просто надеть золотую фиксу, а в СССР это были коронки — т.е. несъемные конструкции, которыми врачи закрывали зубы, не способные выжить во рту самостоятельно в результате вышеописанных методов лечения. Впрочем, золото было еще элитным материалом, нередко коронки были попросту металлическими, из различных сплавов, так что многие пациенты после их установки напоминали незабвенного врага Джеймса Бонда — великана по кличке Челюсти. Вот только его железные зубы были экзотикой для зрителей, тогда как металлические коронки для жителей Союза являлись печальной реальностью. Металл со временем окислялся, мог вызывать аллергию и токсические реакции, а что до «золотых зубов» — то имелись в советской практике и позолоченные коронки. Позолота по мере использования зуба по назначению слезала, обнажая основу — например, светло-голубую. Так что некоторые наши бабушки щеголяли голубыми зубами.

Мосты большие и маленькие Как уже ясно, лечение нередко заканчивалось для зуба плачевно, причем настолько, что коронку ставить было уже не на что, и зуб приходилось удалять. Что делать? Ну, немало людей предпочитало не переступать порог стоматологии больше никогда — они так и жили с постепенно уменьшающимся «поголовьем» зубов. Но рисковые граждане — видимо, неучтенные потомки мутанта Росомахи, могли обратиться за мостовидными протезами. Врач просверливал два соседних зуба (без анестезии, как мы помним), убивал нерв (мышьяком) и изготавливал протез, который надевался на два этих зуба, закрывая пустой промежуток. Однако те, кто вынес все страдания, сталкивались с тем, что под мост забивалась пища — привет запаху изо рта и проблемам с деснами! К тому же опорные зубы потихоньку разрушались под мостом и со временем тоже покидали незадачливого владельца.

Храним зубы на полке Да-да, в стаканчике. А чего тут удивительного? Многие пациенты к преклонным годам лишались почти всех зубов — частью из-за кариеса и травм, частью из-за чудес советской стоматологии. Никаких имплантов или нейлоновых протезов не было и в помине: если какой-нибудь бедолага не хотел питаться только бульонами и пюре, ему приходилось носить жесткую, неприятную, почти не адаптированную к полости рта «галошу». Фиксирующих гелей для протезов не существовало в природе, и галоша могла ускакать на вольные хлеба от любого неловкого движения. Ну, как говорится, хочешь есть, умей вертеться: народ приклеивал протезы даже промышленными клеями! На ночь эти протезы полагалось снимать, мыть и хранить в стаканчике. Может быть, бабушкины вставные зубы стали источником вдохновения для массы детских страшилок, но вот удобство таких конструкций было крайне сомнительным.

Глотать или не глотать? Ну и наконец небольшая вишенка на торте — в советских стоматологиях не было слюноотсосов. Вообще. Никаких. Выделяющая слюна, кровь, зубная пыль — все это благополучно оставалось у вас во рту. Вариант был один — сидеть и потихоньку захлебываться, ибо при попытке сглотнуть лечащий врач испускал вам в ухо свирепый вопль: «Не глотать!» Кстати, некоторые врачи надевали на пальцы металлические трубки, чтобы благодарные пациенты в ходе лечения не могли откусить врачевателю палец-другой.

С содроганием вспоминала — Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru