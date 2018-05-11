Лето на «Сплетнике»: Кендалл Дженнер покоряет Канны точеной фигурой

Как российские звезды проводят время на Лазурном Берегу, где сейчас полным ходом идет Каннский кинофестиваль, мы уже выяснили, пора взглянуть и на других. Например, на Кендалл Дженнер, которая сегодня стала героиней дня, устроив, невольно или сознательно, целую фотосессию для папарацци.

22-летняя модель только вчера прилетела во Францию и на красную дорожку фестиваля выйти еще не успела, зато насладиться отличной погодой Ривьеры — вполне. Кендалл остановилась в знаменитом фешенебельном отеле Eden Roc в Антибе и весь день провела у бассейна, загорая и купаясь. И, конечно, делая селфи: солнечные ванны Дженнер принимала при «полном параде» — в слитном черном купальнике, визуально удлиняющем ее ноги и выгодно подчеркивающем точеную фигуру, с безупречным макияжем и алой помадой и в больших солнцезащитных очках, она выглядела настоящей дивой.

Кендалл болтала с подругой, пила шампанское, плавала — в общем, беззаботно проводила время, радуясь возможности отдохнуть. Похоже, Канны обладают целебным эффектом, и тревожность, нервозность и другие психические расстройства, которыми страдает звезда, на время отступили.