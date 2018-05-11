Опасности для собак и кошек на даче: будьте внимательны

Не за горами выезд на летний дачный отдых. Для семей с домашними животными это целое событие, причем весьма волнительное как для владельцев, так и для братьев меньших. И тут главное — сделать отдых животных наиболее комфортным и безопасным.

Собаки

Одна из главных опасностей для песиков — дачные отравления. Если ранее вы боролись с мышами или крысами, первым делом убедитесь, что нигде на участке не остался крысиный яд. Некоторым собакам нравятся запахи строительных лаков, и четвероногие даже иногда пытаются их попробовать. Поэтому не оставляйте емкости с лаками-красками открытыми. Также не забывайте про мусорные контейнеры и ведра — у собаки не должно быть возможности туда залезть и украсть объедки. Ведь испорченные продукты — тоже очень распространенная причина дачных отравлений собак.

Еще одна опасность для четвероногих на даче — это солнечный удар. Многие животные любят нежиться под яркими лучами, а между тем уже в мае солнечная активность достаточно велика. Не позволяйте собаке долго лежать на солнцепеке. Если вы все-таки не уследили за питомцем и у него появились признаки перегрева, ни в коем случае не окатывайте его холодной водой (резкий перепад температур опасен). Просто отнесите песика в прохладное место и накройте его голову влажным полотенцем.

Также никогда не оставляйте собаку запертой в жарком, душном помещении (дачном доме, сарае, автомобиле) — окна всегда должны быть приоткрыты для циркуляции свежего воздуха. Кондиционер — не лучший вариант: есть риск, что собаку продует.

Надеемся, что перед поездкой на дачу вы сделали собаке прививку от бешенства, а в идеале и от других распространенных инфекций. Помимо вакцинации нужно обработать животное от блох и клещей. Это делается заранее — хотя бы за два дня до первой поездки за город. Для этого можно использовать специальный спрей или капли, которые наносятся на холку собаки. Другой вариант — ошейник от блох и клещей. Все это можно купить в зоомагазине. Каждому животному средство подбирают индивидуально, универсального и идеально подходящего для всех не бывает.

Почему так важно обрабатывать собаку от клещей? Прежде всего, потому что эти кровососущие переносят опасные инфекции. Например, пироплазмоз или клещевой дерматит.

Кошки

Если у вас кот или кошка, поездка на дачу тоже потребует от владельцев бдительности. Усатые-полосатые тяжелее, чем собаки, переносят поездки в машине или электричке. Помимо того что кошечку в дороге может укачать, путешествие, скорее всего, станет для нее стрессом. Чтоб не усугублять его, постарайтесь перед поездкой на дачу не устраивать животному эмоциональных потрясений, а создайте спокойную атмосферу. Например, если накануне поездки у вас дома гуляла шумная компания, питомец будет взволнован и утомлен и поэтому переезд воспримет еще острее. Кроме того, среди котов и кошек есть и просто очень эмоциональные и чувствительные натуры. Такому животному перед путешествием лучше дать успокоительное (какое именно, вам посоветует ветврач).

На даче некастрированные или нестерилизованные животные часто уходят в загул. Если у вас кошка и вы не хотите получить сюрприз в виде котят, которых потом придется куда-то пристраивать, лучше любимицу стерилизовать. В случае с котами все может быть еще более драматично: некастрированные донжуаны очень часто убегают с дачи в поисках невесты и далеко не всегда возвращаются. А держать животное запертым в четырех стенах на даче просто нереально.

Кошки, как и собаки, могут стать жертвами отравлений. Не все знают, что некоторые из садовых растений для них ядовиты. Например, ландыш, нарцисс, гиацинт, ирис. Источником отравления кошки могут стать и химикаты, которыми вы опрыскиваете деревья, а также, как и в случае с собаками, крысиный яд.

Опасности могут подстерегать животное не только на своей территории. Если ваша кошка свободно гуляет по дачному товариществу и заходит на другие участки (а в подавляющем большинстве случаев это так и есть), она может стать жертвой соседской собаки, решившей на нее поохотиться, а также бездомных псов, если такие бродят по вашему поселку.

Шумные соседские компании — еще один источник опасности. Громкая музыка, пьяные крики, грохот фейерверков могут напугать вашу кошку и вынудить убежать.

Попугаи

Если вы владелец попугая и уезжаете на продолжительное время за город, можно, конечно, попросить соседку раз в день навещать птичку в период вашего отсутствия: кормить, убирать клетку и т.д. Однако для попугая, который всю оставшуюся часть дня будет сидеть один, отсутствие общения с домочадцами может стать стрессом.

Не переживайте: пернатого питомца вполне можно взять с собой на дачу, но только при соблюдении некоторых условий. При перевозке в машине поставьте клетку с попугаем так, чтобы его не просквозило (в идеале кондиционер лучше не включать). На даче установите клетку таким образом, чтобы она не находилась под прямыми солнечными лучами, но в то же время располагалась не на сквозняке. Попугаи, как и люди, могут быть закаленными или, наоборот, изнеженными. Если ваша птица нормально переносит небольшой ветерок, можно устроить ей вольер на свежем воздухе (опять же, таким образом, чтобы она не простудилась). С более хрупкими птицами лучше не рисковать. Например, волнистики очень восприимчивы к сквознякам и низким температурам.

Если в доме не душно, лучше разместить клетку в помещении. Пернатого, который привык не сидеть в клетке, а целыми днями свободно перемещаться по комнатам, нужно обезопасить так же, как и в квартире: в дачном доме не должно быть неустойчивых предметов, которые могут упасть и травмировать птичку. Окна обтяните противомоскитной сеткой, двери держите закрытыми, чтобы попугай случайно не улетел. Также вам нужно полностью исключить возможность встречи пернатого с кошками или собаками.

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