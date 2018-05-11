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Часы украсили золотыми рыцарями
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Часы украсили золотыми рыцарями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарская мануфактура Roger Dubuis представила новые часы в коллекции Excalibur — Excalibur Knights of the Round Table III класса Hyperwatch. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.
Циферблат модели в 45-миллиметровом корпусе украшают 12 объемных фигурок рыцарей из легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, выполненных из розового золота. Фигурки выполнены с использованием технологии низкополигонального моделирования, первоначально применявшейся в 3D-моделях и видеоиграх. Меч каждого из рыцарей указывает на стол, сложенный из кусочков синей эмали.
Часы оснащены механизмом мануфактурного калибра RD 821 с автоподзаводом, удостоенным, как и все механизмы Roger Dubuis, сертификата Женевского клейма. Модель выпущена лимитированной серией из 28 экземпляров.
Мануфактура Roger Dubuis основана в 1995 году часовым мастером Роже Дюбюи. С 1999-го компания производит собственные мануфактурные калибры, сертифицированные Женевским клеймом (Poincon de Geneve). В настоящее время этим клеймом отмечены все без исключения механизмы марки. Производит часы авангардного дизайна с усложнениями (турбийоном, минутным репетиром, вечным календарем).
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