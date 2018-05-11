Как побороть в себе приступы гнева и агрессии

В современном мире человеку бывает сложно сохранить душевное равновесие. Мы часто испытываем чувство гнева, а иногда не можем его сдержать и выплескиваем негатив на наше окружение. Рассказываем, откуда берутся приступы гнева и как можно с ними бороться.

О причинах возникновения этой негативной эмоции рассказала психолог Анфиса Калистратова

— Источником гнева в жизни человека может быть генетическая предрасположенность и пережитый в раннем детстве опыт, который может проявляется уже в более зрелом возрасте в различных ситуациях. Также гнев могут вызвать стрессовые ситуации, которые часто возникают в жизни, — рассказала Анфиса Калистратова.

Гнев — это очень сильная отрицательная реакция на какой-либо раздражитель. Он часто проявляется вспышками, при этом человек не всегда способен контролировать свои действия.

По мнению психологов, если такие вспышки у человека встречаются очень часто и при этом он не может справиться с ними сам, то самым лучшим выходом в такой ситуации станет поход к специалисту. Он поможет найти так называемые реперные точки — ключевые моменты, в которых человек испытывает гнев. Человеку, который знает о таких точках, будет проще контролировать свои вспышки.

— Когда вы понимаете, что именно в такие моменты вы испытываете гнев, то стоит «обнулиться», то есть выйти из ситуации, которая выводит вас из равновесия. Вспышку обычно предваряет небольшой коридор — момент, когда вы начинаете «закипать». Именно в этот момент необходимо выйти из ситуации — уйти от разговора или источника раздражения и попытаться расслабиться, переключиться на что-то приятное, — говорит Анфиса Калистратова.

Помочь отвлечься от источника раздражения может общение с домашними животными. По словам психологов, самый лучший вариант — купить аквариум с рыбками. Ухаживание за водной флорой и фауной — это очень медитативный процесс, в который человек погружается целиком и забывает о стрессе.

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