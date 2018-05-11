Как поднять самооценку

Причина большинства наших проблем заключается в низкой самооценке. Поэтому очень важно сформировать в себе некий корсет успешности и носить его, не позволяя себе прогибаться под действием негативной энергетики других. Как это сделать? Давайте разберемся, откуда берется низкая самооценка.

Причины низкой самооценки

Душевный мазохизм

В нашей культуре почему-то принято больше страдать, чем радоваться. Посмотрите, как мало людей улыбаются на улице, в офисах, как грубят в транспорте, как некоторые, сидя за праздничным столом, вместо того чтобы делиться с окружающими позитивом, ноют, рассказывают о своих и чужих болезнях, нелестно отзываются о других. Многие придумывают себе вымышленные проблемы, путая причинно-следственные связи и не спеша решать свои проблемы.

Стремление к идеалу

Общество постоянно навязывает нам свои стандарты: будь подтянутой, имей упругую грудь и попу, не позволяй целлюлиту побеждать себя, не надевай раздельный купальник после 40 лет. Нам внушают, что надо красиво одеваться, посещать фитнес-клубы, иметь приличную работу, жилье, семью. А ведь у каждого свои ценности. Кто-то не хочет детей, и это нормально. Кому-то выращенные на даче цветочки милее Доминиканы. И это тоже нормально. О вкусах и интересах же не спорят, правда?

Самое интересное то, что люди с низкой самооценкой хватаются за навязанные идеи как за спасательный круг. Лишь бы соответствовать. И боятся сказать себе «нет», хотя подсознательно давно уже поняли, что дорогой отдых на море не означает качественный, а изменение овала лица не избавляет от психологических проблем. Но продолжают так жить, кидаясь в крайности.

Родительско-педагогическая муштра

Мы все рождаемся без комплексов. Двух-трехлетний малыш может скакать по кровати голый, весь в зеленке от ветрянки, и при этом пищать от счастья. Пока мама не скажет: «А ну прекращай скачки! Бестолочь! Лучше бы я тебя не рожала». Само собой, когда родители кричат на ребенка, они используют его в качестве разрядки. А подсознательно они кричат на того же начальника, супруга или соседа, который своим сверлением не дает отдохнуть. Только вот разрядка эта неэффективна и даже опасна. Для ребенка в первую очередь. Потому что он принимает это унижение, внушение неудач как должное. Хотите еще примеры?

«Почему ты на столе не прибрала? Такую неряху никто замуж не возьмет!» «Хватит есть, и так в джинсы не помещаешься». «Как жаль, что ты родилась рыжей. Рыжим всегда не везет».

Ребенок в ответ на такие выпады может возмущаться, огрызаться, но в его подсознание запишется информация: «Я — ничто», «Меня никто не любит», «Я зря родился на свет», «Я толстая», «Мне патологически не везет».

Итак, как же поднять самооценку?

Позвольте себе быть несовершенной

А также иметь недостатки. Совершать ошибки. Чтобы научиться отпустить чужие нормы, важно правильно услышать себя. Например, задать себе вопрос: «А чего я сейчас действительно хочу?»

Как применить это на практике? Подсказываю. Например, у вас с подругами есть традиция — каждое воскресенье устраивать шопинг. И вот приходит время, и вы понимаете, что уже не хотите этого. Это нормально — когда-то хотеть, а потом передумать. Так же нормально изменение ценностей, вы же развиваетесь, не стоите на месте. Поэтому стыдиться нормальных вещей нет смысла. Так и скажите подругам: «Я не хочу завтра никуда идти». И не нужно оправдываться, объяснять, чем вы займетесь в этот день, и прочее. Нет смысла стремиться им понравиться и поддаваться на манипуляции вроде «Ага, не идешь с нами, значит, предательница». Потому что это не предательство, а честность и выражение своих желаний. Вы можете сказать подругам, что также их любите, просто вам расхотелось проводить свой досуг таким образом. Добивайтесь душевной гармонии, делая то, что вам действительно хочется. Естественно, не нарушая свободы других.

Составьте список сильных качеств

Отставьте скромность и составьте для себя список качеств и дел, которые лучше всего у вас получаются. Необязательно искать какие-то выдающиеся качества, достаточно написать что-то типа «Умею хорошо готовить крем-суп», «Быстро собираюсь в дорогу», «Обладаю хорошей памятью» и пр. Еженедельно перечитывайте список и добавляйте в него новые строки.

Превратите негатив в позитив

Разделите листок на две колонки. В первой колонке напишите свои негативные качества, а во второй — их позитивные проявления. Например:

Я паникерша. Всех подниму на ноги, а потом выяснится, что дело не стоило свеч

Мне не стыдно за свою излишнюю осторожность, она лучший мой помощник в жизни

Я необщительна

Зато я умею наблюдать поведение других людей и умею их слушать

У меня лишний вес Зато у меня хорошее здоровье, отличное настроение, и в моем доме всегда есть чем накормить гостей

Говорите только хорошее

Учитесь говорить о людях только хорошее, осыпайте их комплиментами. Это не только улучшит ваши межличностные отношения, но и поможет вам быстрее избавиться от роли жертвы. Чем больше вы будете вносить позитив в общение, тем быстрее поднимется ваша самооценка.

И перестаньте, наконец, говорить о себе плохо, даже в шутку. Вместо «Ой, какая я была дурочка» лучше сказать нечто пространное: «Да, были времена…» Стремясь похвалить другого, не унижайте себя в качестве сравнения. Например, вместо «Какой ты молодец, я бы так не додумалась» можно сказать просто: «Какой ты молодец!»

А что делать, если вы обладали адекватной самооценкой, но случилось нечто непредвиденное, от чего у вас опустились руки? Это тоже нормальное явление, и называется оно «ситуационное снижение самооценки». То есть действует временно.

При снижении ситуационной самооценки:

− сделайте любое доброе дело: позвоните родителям, переведите деньги в центр помощи животным, угостите подругу лазаньей собственного приготовления; − побеседуйте с тем, кто вас хорошо знает и любит, кто всегда сможет похвалить, напомнит вам о ваших добрых качествах и достижениях; − составьте список ваших сильных качеств, о котором мы говорили выше, и повесьте его на видное место.

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