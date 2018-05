Они бьют лица, но выглядят как модели. Самые красивые девушки в UFC

Маккензи Дерн

6 побед — 0 поражений

25-летняя американка должна драться 12 мая с Амандой Купер. Она выступает в ММА с 2016 года, но за ее плечами богатый бэкграунд в бразильском джиу-джитсу.

Дерн — шестикратная чемпионка мира по БЖЖ. Многие ругают ее за фальшивый акцент, но как можно злиться на эту милую девушку?

Маккензи — красотка, а таких в UFC любят.

Восходящая звезда UFC красуется в купальниках на радость подписчикам.

Ронда Роузи

12 побед — 2 поражения

Одна из самых известных девушек-бойцов, любимица Дэны Уайта, закончив карьеру в UFC, подписала контракт с рестлерской организацией WWE.

Ронда снимается в фильмах, недавно состоялась премьера боевика «22-я миля», в котором она приняла участие.

Суровый взгляд Ронды во время поединков сменяется широкой, доброжелательной, располагающей к себе улыбкой в жизни.

Актерский состав картины «22-я миля».

Ронда со своим мужем на одном из мероприятий WWE.

Миша Тейт

19 побед — 7 поражений

Завершила карьеру в ММА в 2016 году, но ее невозможно забыть. Прозвище «Капкейк», любовь к розовому цвету, приятная внешность — Миша явно попала в эту подборку не просто так.

Многие фотографии в ее Instagram не выдают в ней бойца MMA. На первый взгляд, это просто симпатичная американка, но подобное ощущение улетучивается, как только Тэйт выходит в клетку. В 2016 году Миша завоевала пояс UFC, досрочно победив Холли Холм

Беременная Миша выглядит абсолютно счастливой.

Да, эта девушка способна финишировать соперницу в первом раунде.

Фелис Херринг

14 побед — 7 поражений

В UFC — с 2014 года, в последнем бою уступила Каролине Ковалькевич. Как и большинство девушек, Фелис обожает селфи, правда, частенько красуется на них с внушительными фингалами под глазами, полученными на тренировках или во время выступлений.

В детстве Фелис мечтала стать фитнес-моделью, а не бойцом ММА. Начала заниматься единоборствами довольно поздно — в 18. На протяжении долгого времени девушка уделяла особое внимание кикбоксингу, но вовремя поняла, что нужно подключать борьбу. Теперь ее можно назвать универсальным бойцом.

Один из самых ярких снимков в Instagram Фелис.

Фелис может выглядеть не хуже актрисы на красной ковровой дорожке.

Каролина Ковалькевич

12 побед — 3 поражения

Ее карьера в UFC складывается очень неплохо, Каролина технично работает и в стойке, и в партере. В большинстве случаев бои с ее участием зрелищны, интересны и разнообразны.

Судя по ее профилю в Instagram, она довольно скромная, предпочитает не эпатировать подписчиков фотографиями в нижнем белье, что не чуждо другим спортсменкам, обожающим демонстрировать себя в хорошей форме.

Сильным и уверенным в себе тоже нужны фотографии в зеркале.

15 — 6 поражений

В UFC дебютировала в 2015 году. Американка выступает в категории «соломинки», в своем последнем бою одержала победу над Кортни Кейси-Санчес.

В прошлом Мишель пробовала себя в модельной сфере, что неудивительно с учетом ее яркой внешности. Сейчас она замужем, растит дочь, но ее карьера в UFC только начинается. За миниатюрностью, улыбчивостью и миловидностью скрывается скорость и отличная растяжка, которые мы с вами наблюдаем в октагоне.

Посмотрите, как грациозно Мишель расправляется с бутылками: точные, быстрые и по-настоящему элегантные движения.

С мужем на официальном мероприятии.

Пейдж ВанЗант

7 побед — 4 поражения

Совсем недавно Ванзант рассказала, что в юности ей пришлось пережить изнасилование, из-за которого она и начала заниматься единоборствами.

В последнем бою с Джессикой Роуз Кларк Пейдж повредила руку, но продолжила драться.

Недавно она выпустила свою книгу «Rise: Surviving the Fight of My Life» и сейчас активно занимается ее продвижением.

Пейдж помолвлена с бойцом Остином Вандерфордом, который во всем ее поддерживает.

Пейдж выбирает девчачьи образы, обожает делать волнистые волосы и краситься розовыми помадами.