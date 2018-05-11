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Эмбер Херд встречается с бывшим парнем Хайди Клум
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Эмбер Херд встречается с бывшим парнем Хайди Клум 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Столь же крупный бриллиант в коллекции разбитых сердец, как Илон Маск, Эмбер Херд еще вряд ли встретится (хотя кто знает, кто знает). Но коротать время в одиночестве актриса явно не желает: теперь ее заметили в компании видного арт-дилера, миллионера и просто мужчины со значительной харизмой Вито Шнабеля, причем Эмбер, судя по ее поведению, была совсем не против папарацци — только что специально не позировала, открыто глядя в камеру. Может, это был такой своеобразный ответ Илону, который несколько дней назад пришел на Met Gala с новой девушкой, а Эмбер, как будто нарочно, не замечал?
У 31-летнего Вито не самая лучшая репутация: он три года встречался с Хайди Клум, которой изменял то тут, то там. Хайди, впрочем, такое поведение почему-то терпела и даже раз за разом возвращалась к неверному бойфренду, но осенью прошлого года наконец приняла решение взять паузу в отношениях, которая обернулась для супермодели бурным романом с 28-летним музыкантом из Tokio Hotel. С ним же Хайди и счастлива до сих пор, ну а за Эмбер мы не переживаем: если уж девушка смогла женить на себе Джонни Деппа, а потом и Илона Маска очаровать, то с Вито и его свободолюбивым нравом она точно справится!
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