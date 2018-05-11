Ложки и матрешки: в Нижнем Новгороде презентовали сувенирную продукцию к ЧМ по футболу

Специально к ЧМ по футболу АО «Хохломская роспись», расположенное в Семенове Нижегородской области, разработало сувенирную продукцию с символикой FIFA. Уникальные матрешки, мячики-глобусы, посуда и даже аксессуары для женского гардероба будут теперь продаваться в сувенирных лавках по всей России. А после главного спортивного события 2018 года разлетятся по всему миру в бережных руках туристов. Презентация сувениров прошла 11 мая в «Арсенале».

Как отметила генеральный директор «Хохломской росписи» Елена Краюшкина, предприятие принимало участие во всех важных международных событиях, и ЧМ по футболу не стал исключением. Специально к мундиалю предприятие изготовило порядка 198 тысяч сувениров.

Соглашение на право размещать символику FIFA на хохломских сувенирах предприятие получило еще в июне 2017 года.

«Наша продукция несет не только эстетическую функцию, но и практическую, — сказал заместитель генерального директора предприятия Александр Усанов. — Например, у каждой страны, где проводился ЧМ, был символичный музыкальный инструмент. Для России это будут ложки, которыми можно греметь на стадионах».

Также на презентации были представлены «женские штучки» в хохломском стиле: это бижутерия, сумки, шелковые платки, заколки и шкатулки.

Как именно будут смотреться данные украшения на модели участники презентации могли увидеть на «Миссис России» 2017 года Полине Дебровой. Гардероб красавицы украсила расписная сумочка, бусы и серьги.

«Хорошо, что хохлома становится модным трендом. Я сама с удовольствием ношу вещи в народных традициях и в Москве и в Ростове-на-Дону», — сказала Деброва.

К слову, гостья города является официальным лицом «Хохломской росписи». На презентации ей вручили уникальную корону, украшенную народными узорами и полудрагоценными камнями. Деброва с радостью приняла подарок из рук победительницы конкурса «Маленькая принцесса „Золотой хохломы“ Софьи Малышевой.

Директор конкурса самых красивых замужних женщин России Алла Маркина сообщила участникам мероприятия, что, возможно, именно хохломская корона отныне будет вручаться победительницам конкурса „Миссис-Россия“.

Директор предприятия народных промыслов Елена Краюшкина также рассказала собравшимся о том, каким будет в 2018 году фестиваль „Золотая Хохлома“, который ежегодно проводится в Семенове. Планируется, что его посетят более 500 мастеров. На улицах города будут выступать народные коллективы, а в ресторанах и кафе гости города смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Символом фестиваля в этом году станет ладья, над которой сейчас трудятся семеновские мастера. Ее точную копию, только уменьшенную в 100 раз, презентовала главный художник предприятия Валентина Дашкова . Кстати, в прошлом году специально к фестивалю мастера изготовили хохломской мяч-глобус, который сейчас украшает холл главного здания Московского вокзала.

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