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«Бросила, не пью»: фитнес-модель из Швеции показывает, как может выглядеть тело, если отказаться от алкоголя
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«Бросила, не пью»: фитнес-модель из Швеции показывает, как может выглядеть тело, если отказаться от алкоголя 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Недавно 27-летняя шведская фитнес-звезда Джелли Девоут показала, какой эффект алкоголь оказывает на тело, сравнив свои нынешние фото со снимками шестилетней давности. Она стала особенно популярна в инстаграме как раз после того, как выложила честные фотографии своего преображения.
Под одним из последних снимков «до и после» Джелли, живущая сейчас в Шеффилде, призналась, что сбалансированное питание, здоровый образ жизни и сокращение потребления алкоголя до одного-двух бокалов вина в неделю помогли ей сбросить вес и хорошо выглядеть.
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
5 Май 2018 в 10:10 PDT  Девушка практически полностью заменила алкоголь на воду, и вот что из этого вышло.
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
19 Мар 2018 в 5:37 PDT  Джелли уверена, что смена образа жизни помогла ей стать более здоровым человеком как ментально, так и физически.
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
3 Май 2018 в 7:03 PDT  Первое фото в бикини было сделано, когда девушке был 21 год, а второе — уже в этом году, через шесть лет.
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
9 Мар 2018 в 5:22 PST  «Я никогда не чувствовала себя лучше, сейчас у меня во всем полный баланс. Я могу съесть пончик, но затем в моем рационе обязательно будет салат. Я редко пью алкоголь, в основном только воду. И, что самое главное, я достигла полной любви к себе, перестав себя ненавидеть».
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
23 Фев 2018 в 7:57 PST  Рацион девушки составляют овощи, белки и вода. Это помогло ей сбросить больше 18 килограммов за несколько месяцев.
Публикация от Jelly — Work hard see results (@jellydevote)
19 Фев 2018 в 6:30 PST  В инстаграме Джелли призывает девушек встать на здоровую сторону жизни и любить себя.
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