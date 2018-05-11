«Смысла жизни нет»: письмо девушки на Facebook собрало 16 тысяч лайков

С распространением интернета только ленивый не вещает с его просторов, как правильно жить. Одни тратят много сил, указывая другим на их ошибки, другие просто пишут свои мысли — убедительно и честно. Такое послание написала Светлана Казина, более известная по псевдониму Ветка. Путешественница, художница, фотограф-самоучка, Света живёт на Алтае и часто публикует на своей страничке потрясающие фотографии этих мест.

Недавно девушка написала на Facebook пост, который задел за живое тысячи людей. Такие простые, мудрые, трогательные слова могут изменить чью-то жизнь. Кого-то разозлят, кого-то рассмешат, кто-то посчитает их спорными. Мы решили, что письмо, собравшее 16 тысяч лайков, как минимум, заслуживает внимания. Почитайте и поделитесь своим мнением в комментариях. Орфография и пунктуация автора сохранены.