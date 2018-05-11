Кому нужны фейки в интернете?

Вопрос, конечно, интересный, как говорил Райкин… Или это был не Райкин? Если не Райкин, получается, я запустил в информационное пространство очередной фейк, приписав данную фразу великому советскому комику.

Зачем я это сделал? Да просто поленился проверить — и это первая и довольно распространенная причина появления «в этих ваших интернетах» разного рода фейков.

Обидный факт современной жизни состоит в том, что мы плаваем в мутном океане всем доступной и недостоверной информации. Даже хуже! В большинстве случаев, прочитав что-то, мы вообще не можем ничего сказать о степени достоверности этой информации. Если бы мы точно знали, что инфа недостоверна, было бы легче — откинул и всё. Но как есть консерву, если неясно — испорченный в ней продукт или хороший?

Кругом изобилие разноцветных грибных шляпок, но какие из этих грибов съедобны?.. Это заставляет отдельных граждан с тоской вспоминать времена «голода», когда «продукта» было мало, но за него отвечали специально уполномоченные люди — отдел проверки, Главлит, партия…

Если для читателя информацию проверяют и отбирают, это, с одной стороны, хорошо — люди сверятся с энциклопедией и ошибку автора уберут. А с другой стороны, проверяющие органы всегда могут заточить информацию под свою идеологию, как, собственно говоря, и было в те годы — что-то исказят, а что-то скроют. Если же разрешить выдавать в публичный доступ информацию людям и организациям с разными мировоззренческими картинами в головах, чтобы они уравновешивали друг друга, то есть допустить плюрализм мнений, получится то, что мы имеем сегодня — тысячи продавцов информации и огромный свободный рынок потребителей, которые сами решают, что им интересно, важно и представляется достоверным.

Что по этому поводу говорит философия?

Самую важную фразу, которую я однажды услышал от специалистов, изучающих цивилизационные процессы, я запомнил на всю жизнь: «Свобода слова — это возможность безнаказанно говорить ложь». А без свободы слова современного общества не существует. Это один из важнейших столпов постиндустриальной цивилизации, наряду с демократией, выборностью и разделением властей, недаром представителей свободного слова как раз и называют четвертой властью. Выбей этот столп из-под общества, начни регулировать правду, чтобы избавиться от фейков и вранья, и общество тут же начнет скатываться в тоталитаризм, монополию на истину, капитализм для друзей, а, соответственно, качество экономики и общественной морали начнёт незаметно деградировать.

— Так что же делать с враньем? — спросите вы.

А нет никакого вранья и никакой правды в демократическом обществе, где все равны, и каждый может сам выбирать для себя правду и мировоззренческую картину. Хочет гражданин думать, что Земля — плоская — он в своём праве! Если это не мешает человеку зарабатывать деньги, то и хрен с ним. А если будет мешать, увидите, с какой скоростью он откажется от любимой доктрины и вообще любой мешающей информации!

Поэтому лучшее, что мы можем сделать — привыкнуть к тому, что нас окружают дураки с тараканами в головах, и что мы сами кажемся кому-то дураками. А на вопрос, кому нужны фейки, отвечу так: всем нам, чтобы чувствовать самих себя ответственными за порядок в собственной голове.