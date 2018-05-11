Как убивали и уродовали победительниц конкурсов красоты

СССР, Москва, май 1988 года. Летом должен состояться первый в Советском Союзе конкурс красоты, «Московская красавица» 1988, подготовка уже идет. ЦК КПСС принял принципиальное решение, комсомол возьмет на себя идеологическое обеспечение, Главное управление культуры Исполкома Моссовета будет отвечать за полевую работу. Из инстанции пришла бумага, и все завертелось, первые прикидки таковы: председатель жюри — Муслим Магомаев , ведущий Михаил Задорнов . Под финал дадут Дворец Спорта в Лужниках. Секретарь МГК ВЛКСМ Панькин сказал: «Наш конкурс вовсе не коммерческий, он несет важную, социально преобразующую функцию — спасти женщину от урбанизации, от затерянности в толпе, повысить престиж женщины в обществе».

Сейчас трудно понять, что он имел в виду, но коммерцией там действительно не пахло. Победительнице конкурса Маше Калининой вручили бутафорскую корону, огромный квадратный телевизор «Темп» и неподъемную хрустальную вазу.

Правила конкурса были демократичны: строгих стандартов внешности нет, московская прописка необязательна, замужние и женщины с детьми допускаются — у нас не капитализм, дискриминации на «Московской красавице» не будет. Со сделанных на ней фотографий на нас глядят девушки, которых не взяли бы ни на сегодняшние конкурсы, ни в шоу-бизнес: они не так улыбаются, не так ходят, у них далекие от «золотого сечения» фигуры. Не богини подиума, а обычные, в меру симпатичные женщины той поры, когда красота еще не превратилась в товар. В этом отношении «Московская красавица-1988» стала не только первой, но и последней. В 1988 бандитов в перестроечном понимании этого слова еще не было, а в следующем с ними уже пришлось договариваться. Тем не менее, они приехали в пансионат, где жили девушки, чтобы ими попользоваться, но тех защитила милиция. В ранние девяностые она бы не помогла.

Тогда бандиты крышевали все сколько-нибудь значимые конкурсы красоты и сидели в жюри. Организаторы говорили, что они брали с них не деньгами, а девушками. Среди участниц была в ходу поговорка: «Раздвинем ногами дорогу к пьедесталу», многих из них эта дорога привела к могиле. Считалось, что победа на конкурсе красоты помогает попасть в шоу-бизнес, но на самом деле она вела в чью-то постель. Времена были бедными и смутными, деньги быстрыми и легкими, карьера проститутки, а уж тем более содержанки, многим девушкам казалась заманчивой. Некоторым действительно повезло, с другими судьба обошлась иначе.

У «Мисс СССР-1990» убили сына

Восемнадцатилетняя дочь полковника Советской Армии Юлия Лемигова стала «Мисс СССР» в 1990 году.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Neville Marriner

Юлия Лемигова «Мисс СССР» 1990 г Вскоре она завоевала титул второй вице-«Мисс Вселенной» и получила массу предложений от международных модельных агентств. У нее начался роман с французским банкиром Эдуаром Стерном, у них родился сын, ради нее он развелся. А потом мальчик умер при крайне подозрительных обстоятельствах, затем был убит банкир. Сперва французская полиция подозревала Лемигову, но потом выяснилось, что убийца — другая любовница банкира, не успевшая с ней разделаться.

«Мисс Россию-1996» застрелили

Александра Петрова из Чебоксар завоевала титул «Мисс Россия-1996» в 16 лет.

youtube.com/nezabvennaya

Она могла сделать международную модельную карьеру, но осталась дома — у Петровой был роман с тридцатичетырехлетним чебоксарским криминальным авторитетом Константином Чувилиным. Чувилина и его друга Радика Ахметова , директора чебоксарскго рынка, застрелили на площадке третьего этажа, у входа в квартиру. Они погибли на месте, а стоявшую между ними Петрову пуля ранила рикошетом. Она умерла через два дня, в городской больнице.

Финалистку российского конкурса расчленили

Александр Солоник

Вскоре после этого она познакомилась в ночном клубе с привлекательным человеком средних лет. У них начался роман, тридцатичетырехлетний Александр Солоник был киллером организованной преступной группы, специализирующимся на убийства криминальных авторитетов. Вскоре они улетели в Грецию, Слоник «залег на дно» на арендованной вилле. Его задушили, а Котову расчленили, сложили в чемодан и закопали его под деревом.

«Мисс Сочи-1999» облили кислотой

Элеонора Кондратюк победила на конкурсе «Мисс Сочи—1999» и готовилась к «Мисс России».

youtube.com/НОВОСТИ — НОВОСТЕЙ — NEWS

За ней ухаживал местный бандит Рубен Григорян , крайне неприятный и к тому же одноглазый человек. Девушка ему отказала, и он решил отомстить: Григорян нанял двух абхазцев, сам смешал серную кислоту и масло, чтобы смесь дольше оставалась на коже. Исполнители схватили Элю на школьном дворе, по пути к пляжу, и вылили ей на лицо поллитра смеси. Она закричала, и кислота стекла ей в горло. Девушке сделали больше трехсот операций, но к нормальной жизни она так и не вернулась.

Победительниц мордовского конкурса красоты зверски изнасиловали и зарезали

В 2006 году в мордовском городе Темников была зверски убита шестнадцатилетняя победительница местного конкурса красоты Анна Мезина — на ее теле обнаружили больше двадцати колото-резаных ран.

youtube.com/Вечерний Саранск

Светлана Кручинкина

В том же месяце в соседнем Ардатове зверски убили победительницу конкурса «Мисс Стиль», вчерашнюю школьницу Светлану Кручинкину: убийца превратил ее лицо в кровавое месиво, изнасиловал и зарезал. Сперва в милиции подозревали соперниц девушек, но потом сыщики нашли настоящего убийцу, сексуального маньяка.