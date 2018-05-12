Лучшие идеи оформление клумб и цветников

На дачном участке обязательно должен быть уютный уголок. Поэтому дачников интересует оформление клумб и цветников во дворе своими руками. На фото представлены возможные варианты.

Декоративное оформление: основные правила

Украсить цветник можно по-разному. В качестве декораций можно использовать любые предметы. Достаточно проявить фантазию и старые вещи заиграют новыми красками. В качестве основы часто берут следующие предметы: ветви деревьев, бревна, телеги, зеркала, арки, топиарии, колеса, скульптуры. Каждый из этих элементов является солирующим, вокруг них и будут создаваться цветочные композиции.

Кроме центральных элементов, внимание привлекают и ограждения. Они могут быть оформлены также в разных стилях. Интересно смотрятся светильники на солнечных батареях, цветная щепа, яркие оттенки гравия.

yandex_ad_1 Особое внимание стоит уделить выбору цветов. Растения разных размеров в одной клумбе смотрятся изумительно. Главное, их правильно между собой сочетать. Плетистые розы могут занять центральное место на клумбе.

Клумба из покрышек

Цветники являются настоящим украшением дачного участка. Они радуют глаз, поднимают настроение. Растения, высаженные в клумбу, выглядят привлекательно. Чтобы придать цветнику оригинальность, многие дачники используют для оформления различные предметы. Это могут быть вазы, горшки, бочки.

Подобные приспособления можно приобрести в магазине. Однако, такие изделия стоят довольно дорого. Изобретательные дачники нашли выход — в качестве декораций они используют подручные материалы. Это хороший способ не только интересно провести время, но и создать оригинальную клумбу.

На дачных участках можно найти много ненужных вещей. Среди них имеются и старые автомобильные покрышки. Прежде чем использовать предметы для работы, их нужно подготовить.

Для этого следует выполнить следующие действия:

очистить покрышку от загрязнений;

обработать ее ацетоном;

нанести краску, можно нарисовать узоры.

Яркие покрышки можно выложить по периметру клумбы, расставить в хаотичном порядке, подвесить на дерево. Каждый из вариантов будет смотреться бесподобно.

Многие дачники из покрышек создают целые композиции. Один из популярных вариантов — вазон из шин. Чаще всего его использует на асфальтированном участке или аллеи с покрытием. Такие вазоны смотрятся оригинально, благодаря ярким краскам композиция получается солнечной.

Клумба-ковер

На загородных участках такие клумбы встречаются редко. Однако, дачники часто экспериментируют и могут выложить на участке настоящее панно. Работа состоит из низкорослых растений, которые между собой необходимо правильно сочетать. Чтобы получить картину, придется затратить много сил и времени.

Кроме того, клумба требует к себе определенного ухода. Раз в неделю придется убирать засохшие ветви и удалять побеги. В ином случае рисунок будет испорчен.

Классическая клумба

Такой цветник часто встречается вдоль дорожек. Чтобы его оформить, требуется подготовить яркие и необычные цветы. Кроме того, необходимо подумать над общим дизайном клумбы. Важно, определиться с ее формой. Можно выбрать волнистые линии или оригинальные узоры.

yandex_ad_2 Вертикальная клумба

Вертикальные клумбы также встречаются на дачных участках. Они украшают стены домов, заборы. Чтобы сделать подобный цветник, придется приложить много усилий. Для начала требуется подготовить специальный ящик, высадить в него растения.

Такие цветники являются настоящим украшением террасы.

Цветники на пнях

Если на участке имеются старые деревья, они могут стать отличным элементом для декораций. Для оформления цветника можно использовать стволы, пни.

Чтобы создать клумбу, необходимо выполнить следующие действия:

спилить дерево, оставив высоту пня не более 70 см;

сделать углубление, с одной стороны просверлить отверстие;

обработать дерево защитными средствами;

заполнить пень грунтом, оставить на 10 дней;

досыпать землю, уплотнить, можно приступать к посадке;

на пень можно высаживать любые цветы.

Если дерево является не старым, а погибло от болезни, для оформления цветника его использовать нельзя. Заболевания могут перейти на растения в результате они погибнут.

Клумба из бревна

Еще одна оригинальная идея, которая позволяет создать на дачном участке необычную клумбу. Для работы потребуются бревна. Такой цветник не останется незамеченным, станет настоящим украшением дачи.

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Последовательность выполнения:

выбрать дерево, обрезать его с 2 сторон, отпилить ветви;

при желании можно снять кору;

отступить от края 20 см, сделать ножовкой поперечный пропил. Делать это нужно с 2 сторон;

древесину выбить, получится емкость, напоминающая корыто;

дно просверлить в нескольких местах;

внутри емкость обработать антисептиком;

заполнить корыто почвой, слегка ее уплотнить;

через несколько дней досыпать землю, высадить цветы.

Клумба из спилов

Оригинальный цветник, который можно сделать из спилов старой акации. Если есть желание создать что-то оригинальные, этот вариант станет отличным выбором. В результате получится необычный и привлекательный цветник.

Последовательность выполнения:

выбрать деревья, распилить ствол на несколько частей;

кору срезать не нужно, она придает готовому изделию естественность;

у спилов выбить середину, оставить только дно;

выложить спилы на землю, они должно быть плотно расположены друг к другу;

заполнить спилы почвой, засыпать древесную стружку;

сверху поставить еще один спил, заполнить его грунтом;

можно приступать к посадке цветов. Растения необходимо подбирать внимательно, они должны между собой сочетаться.

Клумба из бочки

Такой вариант подходит для холмистого участка. Чтобы сделать композицию, необходимо подобрать любую емкость удлиненной формы. Лучше всего выбирать деревянную бочку или бидон.

Емкость может быть любого размера, нет ничего страшного, если она будет немного поврежденной.

Последовательность выполнения:

уложить бочку набок, прикопать;

внутри застелить мульчирующий слой, засыпать грунт;

склон у бочки хорошо разрыхлить, убрать сорную растительность, насыпать грунт;

после того как земля осядет, можно высаживать растения. Лучше всего выбирать низкорослые цветы,

они будут смотреться более гармонично и естественно.

Клумба из опрокинутого ведра

Еще один необычный вариант, позволяющий на дачном участке создать цветник. Специалисты рекомендуют опрокинуть ведро на землю, рядом высадить ампельные растения. На такой клумбе интересно смотрятся петунии, фиалки, гвоздики.

Клумба из пластиковых бутылок

Если на даче имеется много бутылок, их можно использовать в качестве декораций. Самый простой вариант — это создать ограждение. Для этого достаточно обрезать бутылки и вставить их в землю.

Кроме того, бутылки используют для создания различных фигур, которые помогают дополнить композицию.

Каждый дачник желает создать на собственном участке уютный уголок. Что может быть лучше, чем красивый цветник. Растения не только порадуют глаз, но и помогут расслабиться и стать ближе к природе. Цветочный аромат разнесется по участку, придавая обычному дню частичку волшебства.