Новинки мая: горячо, холодно, быстро!

Бежевый в тренде Собираетесь делать ремонт на кухне и никак не определитесь с цветом? В тренде бежевый оттенок. А если добавить к нему технологичность, европейское качество и уникальный дизайн, то это станет идеальным вариантом, ведь все это воплотилось в новой элегантной бежевой индукционной варочной поверхности Hansa. Это будет умный и стильный помощник на вашей кухне. Новинка оснащена индукционным типом нагрева, что позволяет готовить любимые блюда быстро, вкусно и безопасно, а функция Booster увеличит мощность конфорки на 30%, сделав приготовление кулинарных шедевров еще быстрее. Модель имеет сенсорное управление, а также таймер. Специальный индикатор остаточного тепла предупредит о еще не остывшей поверхности, а режим «автозакипание» не даст жидкости выкипеть из посуды, упростив контроль над процессом. И тепло, и прохладно Новые кондиционеры классического и инверторного типов работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. В первых моделях сбережение электроэнергии происходит благодаря низким скоростям вентилятора с поддержанием температуры на уровне 25⁰C. В кондиционерах с инверторной технологией экономия электроэнергии достигает 41% в режиме ожидания. Весь модельный ряд оснащен функцией Smart Humidity Control, которая с помощью специальных датчиков поддерживает комфортный уровень температуры и влажности. Если автоматические настройки режима Smart не подходят потребителю, можно задать «зону комфорта» влажности и температуры, в которой будет работать прибор. При активированной функции Around U прибор самостоятельно определяет температуру рядом с пользователем и поддерживает условия, комфортные для него в данный момент. Технология «Воздушный поток 4D» распределяет воздух по четырем направлениям, исключая холодные или жаркие зоны в помещении. При этом функция JET позволяет в ускоренном режиме охладить комнату до 16⁰C или обогреть до 23⁰C. А еще кондиционеры обладают функцией Super Silent, которая переводит прибор в режим тихой работы с минимальным уровнем шума. Все в ваших руках Конечно, многофункциональный блендер — это здорово. Но в дачный сезон чоппер — ручной измельчитель, который за пять секунд измельчает продукты (лук, овощи, орешки) — подойдет лучше. Tefal Manual Chopper 5 seconds — спаситель дачника. Он настолько прост, что им могут пользоваться даже дети. При нарезании лука нет никаких слез! Морковь можно нарезать так мелко, как хотите сами. Весь прибор состоит из трех элементов: контейнер емкостью 500 мл, крышки с механизмом втягивания и режущий ротор, состоящий из двух независимых ножей из нержавеющей стали. Ножи очень острые и служат долго.