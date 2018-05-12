6 типов людей, которых нужно обходить стороной

Навязчивые Наверняка у каждого из вас найдется в окружении несколько подобных личностей. И как бы вы ни старались вежливо указать человеку, что его в вашей жизни слишком много, он все равно с маниакальным упорством будет появляться на вашем пути, рассказывать о своих неудачах и делать жалостливый вид, лишь бы вы его в очередной раз пожалели. При этом общение с ними зачастую не приносит ничего кроме эмоционального выгорания и головной боли, однако мы продолжаем почему-то терпеть их общество. Но стоит лишь вам один раз проявить твердость и вежливо указать им на место, как они тут же переключатся на новую «жертву». Сплетники «Болтун — находка для шпиона». Не зря плакат с такой надписью в советские времена украшал практически все учреждения. И правда, пользы от таких людей обычно мало (если только вы не работаете в тех структурах, которые собирают данные на того или иного человека), а вот вреда хоть отбавляй. Ведь стоит вам лишь только обмолвиться, что вы сменили работу, приобрели новый автомобиль или закрутили роман с мужчиной вашей мечты, как эти индивидуумы тут же расскажут об этом всем без исключения, не забыв добавить от себя несколько пикантных подробностей и нелестных отзывов. Вот признайтесь честно, оно вам нужно? Завистники Еще один тип людей, который не внушает никакого доверия. По их мнению, вам все блага достались незаслуженно, и вообще вы недостойная личность, которая живет на всем готовом. А вот их талант, увы, пока еще не оценили, поэтому они вынуждены получать так называемые подачки. При этом такие люди совершенно не стремятся что-то менять своей жизни или предпринять какие-нибудь действия для улучшения своего финансового положения — они не умеют радоваться чужим успехам, им гораздо проще с нескрываемой завистью желать, чтобы ваше положение тоже ухудшилось. Авантюристы Авантюра авантюре рознь. Одно дело, когда человек легок на подъем, когда ему ничего не стоит сорваться куда-либо, и совершенно другое, когда на вашем пути встречаются самые настоящие авантюристы, которые с девизом «у нас лишь одна жизнь» пускаются во все тяжкие и постоянно вовлекают вас в неприятные истории. Если вы чувствуете, что их жажда приключений сводится лишь к тому, что «живем один раз, поэтому давай творить безумства, а там как получится», то лучше послушать здравый смысл и вежливо отказаться от такого предложения. Неудачники Психологи уверяют, что таких личностей тоже лучше обходить стороной. Ведь если вы мечтаете стать успешным и уважаемым человеком, тогда и окружение выбирайте себе под стать. Больше общайтесь с теми, кто уже многого достиг в жизни и у кого есть чему поучиться. Ведь действительно, чему вас могут научить люди, у которых все плохо, какой сферы жизни ни коснись? Разве что тому, как все испортить и упустить шанс, который дается лишь однажды. Безынициативные Еще один тип людей — ленивые или те, кто не привык выходить из своей зоны комфорта. Психологи обращают внимание на то, что лень передается всем вокруг, и чем больше в вашем окружении подобных личностей, тем быстрее вы заметите, что потеряли интерес к жизни и стали менее мобильными. И вот вскоре вместо каких-либо активных действий вы начнете выбирать пассивное лежание на диване, безучастно уткнувшись в телевизор. А это, поверьте, не самое приятное времяпрепровождение. Фото: Shutterstock